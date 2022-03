Catalán: "Estamos escarmentados de la no ejecución de los planes sanitarios"

El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ultima estos días, su Plan de Acción para mejorar la Atención Primaria. Un documento que deberá presentar al Ministerio el próximo día 31. Un plan que según explicó este martes la consejera Sira Repollés, girasobre tres ejes fundamentales: la digitalización, la mejora de los recursos humanos y la búsqueda de nuevas formas de organización. Hay 3.500 profesionales en atención primaria y el objetivo es reducir la temporalidad, crear más puestos de medicina y enfermería comunitaria y flexibilizar la gestión. También se quiere potenciar las consultas telefónicas y videoconsultas.

El principal problema que le ven a este plan los sindicatos de Atención Primaria, es que no incluye medidas concretas y que sobre todo, no se sabe el presupuesto con el que va a contar. Creen que este plan esta abocado al fracaso por no incluir propuestas claras y concretas que permitan mejorar la atención sanitaria. Por eso exigen medidas reales, que puedan cumplirse para resolver la grave situación de la Atención Primaria, y no estrategias genéricas que al final se quedan en papel mojado.

34 MEDIDAS URGENTES

De todas formas no han perdido la esperanza en que el Gobierno de Aragón escuche a los profesionales e incorpore sus propuestas al documento final que tiene que remitir al Ministerio de Sanidad antes del próximo 31 de marzo. Un lista de 34 medidas urgentes que plantearon a la DGA el año pasado, para mejorar la situación de la Atención Primaria. Entre ellas, aumentar el presupuesto para la Atención Primaria hasta el 25% del gasto sanitario ya que actualmente no alcanza el 13%, modificar las zonas de salud y el mapa sanitario de Aragón, crear una gerencia única, fijar un máximo de 36 pacientes por consulta al día y de 32 en el caso de los Pediatras o compensar económicamente el trabajo y los desplazamientos que estos profesionales realizan en el medio rural. Y sobre todo exigen una solución definitiva a la falta de médicos, con propuestas concretas a corto y medio plazo.

