Cada día son agredidos dos profesionales sanitarios en Aragón

Cada día se producen en Aragón 2 agresiones, sean fisicas o verbales, a personal sanitario. En 2023 se registraron un total de 722 agresiones, el 35% fueron físicas. Hasta 20 trabajadores sanitarios tuvieron que pedir una incapacidad laboral a consecuencia de estas agresiones. Los casos no paran de incrementarse. El año pasado las agresiones aumentaron un 50% y puede volver a pasar en este 2024.

"Esto no es más que la cima del icebegr. Estas 700 agresiones son solo las notificadas. Las físicas sí se notifican todas, pero las verbales no suelen denunciarse. Nos hemos acostumbrado a las agresiones verbales y la mayoría de ellas no se denuncian y por tanto, no aparecen en las estadísticas", asegura en COPE la representante de los sindicatos médicos CESM y FASAMET, Asun Gracia.

El último caso, en el Centro de Salud de San José

El último de estos casos se ha producido en el centro de salud de San José en Zaragoza. Allí, una persona a la que aún no se ha identificado colgó carteles con las frases "Maltrato médico" y "Los pacientes merecemos mejor atención".

"Se supone que una usuaria desconocida entró en el centro de salud por la tarde y colocó un par de carteles: uno en la puerta de una consulta y otro en una columba a la entrada del centro de salud. En los carteles se hablaba de maltrato médico y de que los médicos pedimos no ver a muchos pacientes", afirma Gracia en COPE.

Cartel colgado por un usuario en el Centro de Salud de San José en Zaragoza / CESM - FASAMET

Los médicos piden que los pacientes no les culpabilicen por la saturación del sistema sanitario. Admiten haber pedido ver a menos pacientes pero lo hacen, afirman, para asegurar una buena atención médico y poder dedicar a cada persona el tiempo necesario sin que esto produzca largas esperas a otros pacientes.

Las medidas de seguridad puestas en marcha por el Salud



Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria han subrayado que las agresiones sanitarias suponen una dificultad añadida a las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo, con plantillas insuficientes y agendas saturadas, y que no permitir ningún caso semejante es una condición para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

Y ante todo ello, ¿qué se puede hacer para frenar las agresiones al personal sanitario? ¿Qué medidas se están implantando? Los vigilantes de seguridad están comenzando a ser contratados en los centros de salud. Es uno de los primeros pasos que se ha dado desde el servicio de prevención del Salud, pero la medida se está implantando muy despacio y empezando por los consultorios donde se han denunciado más agresiones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es verdad que la idea del Servicio Aragonés de Salud es implantar esos vigilantes de seguridad en todos los centros pero se está haciendo muy poco a poco. Lo están haciendo en función de un mapa de riesgos basado en las notificaciones de agresiones que se reciben. Por eso siempre es importante que los profesionales sanitarios siempre denuncien sea una agresión física o una amenaza verbal", afirma Asun Gracia en COPE.

Otra de las medidas que están en marcha es el botón del pánico que pueden pulsar los médicos cuando sufren una agresión. Sus compañeros de otras consultas reciben un aviso en su ordenador y así, pueden acudir en su ayuda.

Junto con estas dos medidas, hace ya 5 años se propusieron tres más: cámaras de seguridad, pulsera de geolocalización para los profesionales que van al domicilio de los pacientes y multas de hasta 30.000 euros para los agresores.