La Cabalgata de Reyes altera el transporte en Zaragoza: consulta todos los desvíos de bus y tranvía

La Cabalgata de Reyes de Zaragoza provocará este lunes, 5 de enero, importantes alteraciones en el transporte público de la ciudad. A partir de las 17:00 horas, se activarán los desvíos en diversas líneas de autobús urbano y de barrios rurales, y se interrumpirá parcialmente el servicio del tranvía para facilitar el paso de Sus Majestades de Oriente.

Un recorrido modificado

El desfile real comenzará a las 18:00 horas desde la calle General Mayandía. Este año, el itinerario se ha visto modificado a causa de las obras en la plaza San Miguel, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza. Las carrozas continuarán por la avenida Anselmo Clavé, paseo Teruel, Hernán Cortés, Puerta del Carmen, avenida César Augusto, Coso y calle Alfonso I, para culminar, como es tradicional, en la plaza del Pilar.

Principales afecciones al transporte

Las principales afecciones se concentran en el tranvía y en las líneas de autobús que atraviesan el centro. El tranvía no circulará entre la plaza España y el Coso, aunque mantendrá el servicio en bucles: desde Valdespartera hasta la plaza de España y desde Parque Goya hasta César Augusto. En cuanto al autobús urbano, las líneas afectadas por desvíos son la 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 51 y 52.

A medida que la cabalgata avance hacia el final de su recorrido, se producirán nuevas afecciones. Está previsto que, a partir de las 19:45 horas, la comitiva llegue a la plaza del Pilar, lo que obligará a cortar parcialmente Echegaray y Caballero. Esta medida impactará en el recorrido de las líneas 29, 36 y Ci3.

Barrios rurales y recomendaciones

El plan de movilidad también contempla desvíos en las líneas que conectan con los barrios rurales. Las rutas afectadas son: L101, L102, L103, L110, L111, L201, L212, L505, L601, L602, L603, L604, L605, L619 y L620.

Ante la magnitud de las alteraciones, el Consistorio ha recomendado a los ciudadanos evitar en lo posible el uso del vehículo privado en la zona centro durante la tarde del lunes. Asimismo, se solicita seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local. Toda la información detallada sobre las afecciones puede consultarse en las páginas web de Avanza Zaragoza, el Consorcio de Transportes y Los Tranvías de Zaragoza.