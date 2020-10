Brote de COVID en la oficina de Correos de Calatayud

Detectado un brote de coronavirus en laoficina de Correos de Calatayud. Hay ya tres casos confirmados y dos pendientes del resultado de las pruebas. Todo ello se ha producido en apenas 9 días. En la oficina de Correos en Calatayud son una plantilla de 22 empleados y aseguran que no se han implantado medidas adicionales de prevención a pesar de detectarse contagios en un centro de trabajo sin ventilación.

"Nosotros propusimos que se hicieran pruebas PCR a todos los trabajadores y que se cerrase el centro de trabajo de forma preventiva. Correos puso el caso en conocimiento de las autoridades sanitarias y han considerado que no hay que tomar más medidas, ni hacer pruebas PCR. Unicamente se han realizados dos limpiezas específicas", nos cuenta en COPE Susana Lamarca, Secretaria de CCOO de Correos en Zaragoza.

A pesar del criterio aplicado por Sanidad, los trabajadores de esta oficina reclaman a Correos que sea la empresa quien haga las pruebas PCR: "A día de hoy lo han considerado un pequeño brote. Las autoridades sanitarias creen que no hay que hacer pruebas PCR a todos los trabajadores del centro. Nos parece alarmante en un centro de trabajo donde no hay ventanas. La única ventilación es la de la puerta de entrada. Se han llevado a cabo dos limpiezas de desinfección específicas, pero creemos que no es suficiente. Hay preocupación entre los trabajadores".

Desde que comenzó la pandemia, Comisiones Obreras asegura que ha habido 7.000 trabajadores de Correos en toda España afectados de una u otra forma por el virus, ya sea por estar contagiados o por haber permanecido en cuarentena al tratarse de contactos estrechos de un positivo. En COPE hemos intentado hablar con Correos pero nos han remitido a un comunicado en el que aseguran estar implantando medidas preventivas desde el pasado 28 de enero.

