La borrasca Patricia llega a Aragón

Llega la primera borrasca del mes de agosto que desde Francia han bautizado como 'Patricia' y supondrá una bajada notable de las temperaturas. El contraste será importante ya que se trata de un cambio que se produce en un solo día. Desde la AEMET aseguran que no es una bajada alarmante. Rafael Requena, portavoz en Aragón, ha contado que es "un impacto que se nota pero que no es motivo de alarma. No hay que crear alarmismo".

Desde la AEMET consideran que la variación de temperatura es moderada cuando se da entre los 2 y 6 grados, notable si se produce entre 6 y 10 grados, mientras que cuando supera los 10 grados se considera algo extraordinario. Un nivel que se podría alcanzar en Aragón a lo largo de este jueves.

Y es que en su paso por Aragón, este fenómeno está previsto que deje rachas de viento fuertes y precipitaciones en la zona del Pirineo. Para este jueves se esperan máximas de 29 grados y mínimas de 18 grados en Zaragoza. Las temperaturas seguirán bajando aún más en la jornada del viernes con máximas que no superarán los 26 grados.

"No hay que perder el contexto de lo que es una variación de las temperaturas", añade Rafael Requena refiriéndose a que es importante situar este temporal en un periodo de verano, en el que las temperaturas previsiblemente bajarán de 40º a 30º. "El concepto de variación puede dar la impresión de que va a hacer frío, pero la realidad es que estaremos aproxiamandemente a 30º", asegura.

En otras zonas de Aragón como Teruel las máximas bajarán sobre todo el viernes cuando no se superarán los 25 grados. En Huesca los termometros se quedarán en los 26 grados. "Va a ser más significativo volver la semana que viene de nuevo a los 40º que la bajada que ahora tendremos hasta los 30º. Notaremos de nuevo el contraste", afirma Requena en COPE.

