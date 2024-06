Eduardo Noriega y Blanca Suárez están rodando en Aragón. Lo hacen en concreto en el Pirineo donde se desarrollan algunos de los escenarios de su próxima pelicula titulada “Parecido a un asesinato”.Una película llena de intriga y misterio que está dirigida por Antonio Hernández y adapta una novela de Juan Bolea.

"Interpreto a Nazario Figueroa, escritor de éxito cuya ex mujer tuvo una muerte trágica. Ahora está enamorado de Eva, personaje que interpreta Blanca Suárez. Parece que todo le va muy bien pero va a aparecer alguien que va a desenterrar esos muertos en el armario", nos cuenta Eduardo Noriega sobre su personaje y el argumento de la película.

Pero no solo el personaje de Eduardo Noriega tiene un pasado que no quiere recordar. Es algo que también le pasa al personaje que interpreta Blanca Suárez: "A priori parece que a Eva, mi personaje, la vida le está dando una segunda oportunidad tras un pasado tormentoso. Lo que pasa es que se cruzan en su vida factores con los que no contaba".

'Parecido a un asesinato´ llegará a los cines en 2025 y apunta a ser una de las peliculas españolas de misterio más destacadas del próximo año. "En la historia lo más interesante es ver todos los claroscuros y las grietas de los personajes que el espectador debe ir llenando, pero a lo largo de la película la visión de cada personaje va cambiando mucho", afirma otro de sus actores principales, Tamar Novas. En la película también actúa la debutante Claudia Mora.

Rodaje en el Pirineo aragonés

De momento, el equipo de la película 'Parecido a un asesinato´ lleva tres días de rodaje en Siresa, pero también pasará por Hecho o la Selva de Oza. "Iremos pasando por lugares preciosos y terminaremos en localizaciones naturales en lo alto de la montaña. Estos paísajes dan un respiro a la película después de un arranque de trama que se produce en la ciudad de Valencia", afirma Blanca Suárez.

Los paisajes del Pirineo terminan siendo casi como un personaje más de la película. "La peli tiene tres episodios bien diferenciados. El personaje de Eva sueña con regresar al Pirineo, a su tranquilidad... entonces se convierte en un lugar muy importante para la película". Blanca Suárez, Eduardo Noriega y todo el equipo de “Parecido a un asesinato” estarán rodando en Aragón durante tres semanas.