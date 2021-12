La bilateral DGA-Ayuntamiento y las luces de Navidad, protagonistas en “Más Debate”

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido testigo de una nueva edicion de “Más Debate” de COPE MÁS Zaragoza emitido en el 88.5 FM. Un debate sobre política municipal que ésta vez ha contado con la presencia de María Navarro del Partido Popular, Sara Fernández de Ciudadanos, Horacio Royo del Partido Socialista, Alberto Cubero de Zaragoza en Común, Amparo Bella de Podemos y Julio Calvo de VOX.

El primer tema, que ha centrado gran parte del debate de hoy ha sido la reunión bilateral entre DGA y Ayuntamiento de Zaragoza celebrada éste mismo lunes. El gobierno municipal PP-Cs seguirá reivindicando al gobierno de Aragón mejorar las transferencias económicas para la ciudad. Recordamos que, recientemente, ambas instituciones han llegado a un acuerdo para que la ciudad reciba 112 millones de euros hasta 2024.

El acuerdo alcanzado el pasado lunes pone cifras a las cantidades que tiene que recibir la ciudad, 20 millones al año, más 8 no condicionados por el concepto de capitalidad. La ley, recordamos, fue aprobada en 2017 por el gobierno de Lamban y de Zaragoza en Común. PP y CS no la apoyan, pero defienden el convenio financiero que han acordado con la DGA. Por su parte Vox defiende que las cantidades deberían estar más actualizadas, y el PSOE, como no podría ser de otra manera, defiende el acuerdo suscrito. Mientras, Zaragoza en Común, ponían en duda que a nivel de transferencias el actual acuerdo sea mejor que lo pactado cuando aprobaron la ley de capitalidad con el gobierno de Lamban.

Pero ha habido más temas. Zaragoza encenderá las luces de Navidad éste sábado. La principal protagonista de este año es la gran bola de Navidad, en la plaza del Pilar. El Ayuntamiento invierte este año 700 mil euros en iluminación, la misma cantidad que el año pasado. Los motivos navideños estarán presentes en 80 puntos diferentes de la ciudad, con un refuerzo especial de la iluminación en los ejes comerciales.

En la plaza del Pilar veremos el tradicional Belén, con cambios en su estructura, la casa de papá Noel, 17 casetas del mercadillo navideño, y las carrozas de los Reyes Magos con los carteros reales, una de las novedades de este año. Habrá también motivos navideños luminosos en otros puntos: como las bolas junto a la Casa Solans, en el Parque Grande y en la Plaza de los Sitios. En Casablanca, en el Parque de los Incrédulos, habrá un gran osito; y en Valdefierro, en la Plaza Armonía, una caja de regalo. Se refuerza la iluminación en los ejes comerciales con nuevas arcadas luminosas y de nuevo brillarán las estrellas fragmentadas del paseo Independencia, la aurora boreal de la plaza San Felipe, el gran árbol de Navidad de la plaza Aragón; y otros en el Balcón de San Lázaro y María Zambrano.

Síguenos en Facebook y Twitter