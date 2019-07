Belchite vuelve a convertirse en plató de cine. Por segundo año se celebra 'Belchite de película-24 horas de cine exprés'. Un concurso de cortos en el que competirán 18 equipos integrados por 130 personas. Deberán tener listos sus cortos en 24 horas y se disputarán alguno de los 7 reconocimientos que se otorgan. El más importante, 'Premio Belchite de película' dotado con 1.500 euros. Los cortos deberán durar entre 3 y 6 minutos y son de temática libre. "Los participantes deben rodar, editar y presentar su trabajo, con unas condiciones previas, con unas localizaciones reconocibles del pueblo viejo o el pueblo nuevo de Belchite", ha explicado, el coordinador del concurso, José Ramón Mañeru.

Con este certamen se busca seguir promocionando Belchité como plató de cine y desarrolar el sector audiovisual de Aragón. La localidad cuenta con una gran experiencia en eventos cinematográficos. Y es que el pueblo viejo de Belchite, sus casas y, sobretodo, la Iglesia de San Agustín, han atraído y siguen atrayendo a los directores de cine. Allí se ha grabado desde 'Las aventuras del barón Munchausen', hace 30 años; pasando por 'El Laberinto del Fauno', en 2005; a la última película de Spiderman. "Estamos contentos de que gente tan importante contara con nuestra localizaciones. Es un manera más de ponernos en el mapa a nivel internacional", ha indicado el alcalde de Belchite, César Campo.

"Cuando te encuentras con la sorpresa de que vienen a rodar no sabes para qué es, pero ves el volumen que manejan e intuyes que hay algo... Y cuando te cuentan todo te tienes que morder la lengua", nos ha explicado el alcalde. Y la confidencialidad fue absoluta. Hasta hace poco no se sabía nada del rodaje. Estuvieron dos semanas preparando los decorados y cinco días rondando. Por allí, eso sí, no pasó ninguna estrella de cine -cosa de las nuevas tecnologías-. En Belchite se graban documentales, anuncios y películas todas las semanas.

