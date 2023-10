Azcón: "Seré un presidente rebelde frente a cualquier intento de romper la igualdad"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este jueves en el Senado un trato equilibrado para todas las comunidades, la revisión del modelo de financiación y que se aplique el principio de igualdad de manera efectiva. El jefe del Ejecutivo autonómico ha llevado estas reclamaciones a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la que se ha reivindicado como "un presidente rebelde frente a cualquier intento por quebrar la unidad de España y romper la igualdad entre los españoles".



Jorge Azcón ha puesto en valor el peso histórico de Aragón, que "ha sido, a lo largo de la historia, condado, reino, corona y, finalmente, entidad fundadora de nuestra nación: España". "Conocer y respetar Aragón ha de ser crucial para quien respeta y ama España, puesto que forma parte de su germen y su naturaleza más esencial. Por eso, los aragoneses no podemos compartir la visión errónea de algunos políticos de otras partes de la nación de ver España como un problema o un impedimento en vez de lo que es y debe seguir siendo: un proyecto constitucional de unión, convivencia, vinculación, respeto, entendimiento y crecimiento colectivo", ha dicho.



"Es nuestro deber defender la unidad de España y nuestro derecho como autonomías solicitar un trato equilibrado. Ello supone, por un lado, el reconocimiento de las singularidades de cada comunidad dentro de la indisolubilidad de España; y, por otro, la defensa de España como unidad de convivencia y construcción de un proyecto común. Son dos elementos de equilibrio, que parten de unas premisas esenciales: el respeto a la ley, el respeto a la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, y la solidaridad y equilibrio entre autonomías", ha defendido.



"Nunca ha sido un equilibrio sencillo, siempre ha costado esfuerzos engarzar las partes del sistema democrático que nos hemos otorgado, pero se ha ido logrando con el respeto a unos límites y principios básicos", ha añadido. Hacer lo contrario, ha recordado, sería "un ataque directo al principio de igualdad entre los españoles y la unidad de la soberanía nacional. "Eso es algo que en Aragón no pensamos consentir de ninguna manera. Nos opondremos a ello con todos los mecanismos que nos otorgue el Estado de Derecho. La amnistía y el referéndum de autodeterminación son ilegales. No están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico", ha subrayado.



El presidente de Aragón ha recordado que "España la construimos entre todos los españoles en libertad y en igualdad, y aquello que nos afecta a todos lo decidimos entre todos. Ese es nuestro marco constitucional de convivencia y no hay otro camino posible para avanzar". En este sentido, ha indicado, "con convicción y decisión", que será "un presidente rebelde frente a cualquier intento por quebrar la unidad de España y romper la igualdad entre los españoles, premiando a los desleales y creando ciudadanos de primera y de segunda. Con Aragón y con España seré siempre rebeldemente justo, solidario y ecuánime".



Sobre la financiación autonómica, ha resaltado que para Aragón "el actual sistema es complejo, poco transparente e insatisfactorio, porque genera una clara insuficiencia de recursos. Tenemos razones sobradas para reclamar una mejora del modelo y pedir una ponderación de acuerdo a los parámetros sociodemográficos y territoriales que más nos afectan, pero entendemos perfectamente que no se puede hacer unilateralmente".



"Como otros muchos territorios, precisamos de infraestructuras de comunicación e hidráulicas, como son las obras íntegras del Pacto del Agua, y el apoyo a proyectos de enorme futuro, como la gigafactoría de baterías eléctricas, para garantizar nuestro desarrollo y poder seguir aportando riqueza y empleo al conjunto de la Nación", ha recordado.



Jorge Azcón ha reivindicado que Aragón "necesita esas inversiones para poder combatir problemas estructurales como la despoblación, que también necesita el compromiso del Estado en medidas como las ayudas del 20% al funcionamiento empresarial en Teruel o el desarrollo de un Plan Pirineos que garantice la actividad y la vida en nuestros valles de alta montaña".

