Azcón: “A Lucía la vamos a llamar”

El Alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón ha pasado por los micrófonos de COPE y ha hecho balance de la que ha sido ésta “Semana Cultural del Pilar”. “Han sido las primeras fiestas importantes que se hacen en España con una programación como la que se ha hecho en Zaragoza” anunciaba y confesaba que “dentro de la difuculttad estamos contentos”.

Lo cierto que es que en ésta semana y con las restricciones de aforos impuestas por Sanidad, han sido tan sólo 100.000 los zaragozanos que han podido disfrutar de las actividades programadas. La oposición ha puesto el acento en lo “cara” que ha salido ésta semana si comparamos el presupuesto de las actividades con el número de personas que la han podido disfrutar. Según Podemos los dos millones de euros gastados por el Ayuntamiento supone una media de 20€ por asistente. Sin embargo, ante este arguemento, Azcón explica que lo importante es lo que ha supuesto para la ciudad. “Ha habido decenas de miles de presonas en la calle. Al sector de la hostelería esta semana le ha ido bastante bien”. El buen tiempo y las ganas de salir de los zaragozanos han favorecido al comercio y a la hostería que han podido ver incrementadas sus ventas.

Con respecto a los altercados vividos. El alcalde ha reflxionado sobre quienes no saben vivier en sociedad, y ha hecho especial mención a la agresión sufrida este fin de semana por un policía que recibió una paliza por pedir a un joven que se pusiera la mascarilla en un autobús. “Es intolerable, espero que lo dentengan cuanto antes y que caiga sobre él todo el peso de la ley” condena Azcón.

Pero sin duda el momento más especial vivido en los estudios de COPE Zaragoza se ha producido cuando hablaba de la crisis económica. Cuando explicaba la cantidad de personas que no pueden pagar el recibo de la luz debido al incremento del precio, el alcalde ha conocido la historia de Lucía. Tiene 70 años, y no puede pagar el alquiler, tampoco ha sido capaz de ponerse en contacto con los servicios sociales del ayutnamiento. Azcón se ha comprometido en directo a que los servicios sociales municipales estudien el caso de ésta mujer y nos consta desde la redacción de COPE Zaragoza que así ha sido. “Cuando el ingreso mínimo vital no llega, al final los que seguro que están allí son los servicios sociales del ayuntamiento. A lucia la vamos a llamar” asegura el acalde. Lo cierto es que nunca se había destiando tanto dinero en presupuestos para asuntos sociales en el ayuntamiento de Zaragoza.

Otro de los oyentes de COPE también trasladaba otra propuesta al alcalde: que los acompañantes de invidentes en el transporte público no pague billete. Azcón recordaba que están trabajando en una nueva ordenanza sobre accesibilidad, y añadía

que la anterior ordenanza es del año 2001. “Queremos que vea la luz en 2022” aseguraba.

Por cierto que Jorge Azcón ha querido también dar ánimos al presidente de Aragón, Javier Lambán después de concocer que ha dado positivo en coronavirus. Azcón le ha deseado “que lo pase cuanto antes y sin síntomas”.

El alcalde, se ha referido también al congreso del PSOE de este fin de semana. Considera que el 'sanchismo' lo ha inundado todo. “Me parece muy preocupante porque estoy convencido que habia gente que pensaba todavía que había una parte del PSOE en la que se podía confiar y creo que todos se han puesto exactamente en el mismo lado, en el lado de Pedro Sáncez y esto es una mala noticia para España” sentenciaba.

El PP también tiene pendiente de celebrar un congreso regional. El nombre de Azcón suena también como posible candidato a asumir la presidencia regional. Pero Azcón sigue asegurando que está encantado como alcalde. “Cuando Luis María Beamonte diga que quiere ser presdiente regional del partido contará con mi apoyo” asegura el alcade. Por lo pronto Beamonte ya dijo que hasta que no se convoque el congreso no dirá lo que quiere hacer. Un congreso que todavía no tiene fecha pero que será en las próximas semana. Pero Jorge Azcón, por ahora, lo tiene claro “Mi mayor preocupación es el Ayuntamiento de Zaragoza”.





