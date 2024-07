Azcón en COPE: "Sánchez no ha tenido ni una sola conversación con Aragón"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha pasado por los micrófonos de COPE, para hacer balance del primer año de legislatura. Un primer año que, pese a su ruptura con VOX, quienes fueran socios de gobierno, el presidente ha calificado de bueno. Actualmente, siguen "con la misma ilusión que el primer día". Y eso que la situación que se encontraron cuando llegaron al poder, el agosto de 2023, era caótica en algunos aspectos como en sanidad.

Asegura el presidente que había claroscuros. Las ambulancias estaban abandonadas en algunas partes del territorio, o se encontraron con la inexistencia de políticas de viviendas, tan importantes, Este año han puesto mucho empeño en educación, sanidad y en políticas sociales. Los presupuestos se han incrementado por encima de un 10% en sanidad y en educación y por encima de un 12% en políticas sociales.

La ruptura con VOX sigue siendo, para el presidente Azcón, una decisión errónea, "sin ningún género de dudas". Confiesa el presidente que el quería un gobierno en solitario desde el principio, así que ahora están quizás más cómodos. Eso sí, obligados a cerrar acuerdos. Ellos se ven capaces y opciones tienen con Teruel Existe, el Partido Aragonés o el propio VOX. Con el PSOE la cosa se complica."Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, pero creo que el Partido Socialista no va a llegar a acuerdos", asegura Azcón. Hay formaciones, dice, "más preocupadas por bloquear que por alcanzar acuerdos"

Preocupación por Cataluña

Uno de los temas que preocupan al presidente de Aragón es lo que pueda pasar con Cataluña y los privilegios que pueda obtener con su negociación con Pedro Sánchez. "Cataluña me preocupa muchísimo. Una financiación singular es una financiación privilegiada", explica el presidente. Si Cataluña obtiene beneficios que el resto no tiene, eso se trasluce en una situación de desigualdad. La preocupación no es nueva, pero es máxima. Sánchez es capaz de ofrecer prebendas, privilegios con tal de mantener el poder.

Azcón es uno de los presidentes que llevan pidiendo una Conferencia de Presidentes sin éxito. "Es incomprensible que el presidente del gobierno, pasado un año, no haya tendido ni una sola conversación con el presidente de Aragón" añade Azcón. Conversaciones para tratar aspectos como la financiación, la necesidad de aumentar los sanitarios, problemas de inmigración, etc. "Nos gustaría que el gobierno de España nos ayudara", añade, pero "Nada, cero... Pedro Sánchez está con sus problemas personales, con su familia, con los independentistas pero no con el resto de españoles"

Sanidad, Educación, Agricultura...

El año de gobierno que lleva el PP en Aragón, ha servido, sobre todo, para avanzar en temas claves como la Sanidad o la Educación. Ambas partidas han visto incrementado su presupuesto en más de un 10% y esto ha supuesto más recursos para solventar algunos de los temas que más preocupaban a los ciudadanos. Uno de ellos eran la ausencia de ambulancias en el medio rural. El gobierno de Azcón se comprometió a solucionar este tema en sus primeros 100 días de gobierno y así lo hizo. Pero además, los populares se han preocupado porque Aragón sea una comunidad 'amigable' para que venga médicos y enfermeras o enfermeros. Se necesitan mas sanitarios y para eso han apostado por mejorar las condiciones de trabajo. "No solo en lo económico, sino también para encontrar vivienda o encontrar el colegio de sus hijos" explica el presidente. También han conseguido reducir las listas de espera quirúrgicas en un 20%

En cuanto a la Educación, lo más significativo es el cambio en la consejería, cuya cartera asume ahora Tomasa Hernández. En relación con las protestas por recortes, Azcón ha querido hacer hincapié en que los profesores aragoneses han dejado de ser los peores pagados de España. Otro de los cambios ha estado en el nuevo proceso de escolarización para elegir de forma libre el colegio al que irán sus hijos. El presidente asegura que antes de que empezara a funcionar ya se criticaba. "Eso pasa cuando hay sectores más politizados. Se adelantan a lo que va a ocurrir, como si en educación no hubiera nada mejorable. Y la educación pública es mejorable" asegura.

También ha hablado en COPE de Agricultura. Javier Rincón es el nuevo consejero tras la marcha de los de VOX. "Hay cosas que se han hecho bien" asegura el presidente con el incremento de las ayudas, no solo para mejorar regadíos, sino también para que Aragón sea la comunidad más beneficiada de los préstamos para la sequía. Han llegado 160 millones de euros a nuestra comunidad con estos préstamos. Se han gestionado 1.400 ayudas que suponen 160 millones de euros. Además, el gobierno de Aragón, ha sacado por primera vez una partida de 6 millones de euros para ayuda por la sequía. "El gobierno anterior no consiguió sacar ni un sol euro" ha explicado.

Grandes proyectos

Jorge Azcón no ha dejado pasar la oportunidad de hablar de lo que Aragón supone ya para el mundo tecnológico. En muy pocos meses de gobierno "hemos conseguido que 22.000 millones de inversión relacionada con las nuevas tecnologías lleguen a Aragón". La media hasta ahora era de 200 millones de inversión al año. Se trata de inversión en el futuro, con la gestión de datos o la inteligencia artificial. “Hemos girado desde principio la formación para aumentar el número de plazas de ingeniería o matemáticas, así como para la formación profesional”. El gobierno busca, además, conseguir sinergias con la universidad y las nuevas empresas que podrían llegar a instalarse en Aragón.

Por último, el presidente ha puesto en valor lo que supondrá que Zaragoza sea sede del mundial 2023 y ha criticado que la ministra aragonesas Pilar Alegría no haya hecho más fuerza para que Huesca sea subsede de ese mundial, aunque, asegura que ellos seguirán trabajando para conseguir ese objetivo.