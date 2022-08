Ayudas inmediatas y de hasta 20.000 euros para los afectados por el incendio de Ateca

La próxima semana se publicará el decreto de ayudas a los afectados por el incendio de Ateca. Los damnificados dispondrán de 15 días para presentar una solicitud de ayuda al Gobierno de Aragón por un máximo de 20.000 euros. Son ayudas para compensar la pérdida de rentas de agricultores y ganaderos. No para restituir lo perdido en las cosechas que eso, dice el consejero de agricultura Joaquín Olona, es algo que harán los seguros agrarios.

"Esto no es una ayuda para compensar pérdidas de cosechas. Es una ayuda de compensación de rentas. Nos encontramos ante unos damnificados que no solo han perdido su cosecha sino que van a tener que hacer frente a la restitución de las plantaciones. Van a ver mermados sus ingresos e incrementados sus gastos. Por ello lo que hacemos es compensar las pérdidas de rentas que van a tener los afectados", ha anunciado el consejero.

"Primero se paga y luego se llevan a cabo las comprobaciones pertinentes"

Desde el ejecutivo aragonés se articula un procedimiento rápido, urgente y sin comprobaciones previas. Los afectados tan solo deberán rellenar una solicitud anexa al decreto y la cuantía se les ingresará de forma inmediata: "No tienen que presentar ningún informe pericial, ni mucho menos. Solo deben rellenar un formulario que adjunta el decreto que es lo que nos permitirá hacer el pago de forma inmediato. Esto no quiere decir que no haya comprobaciones pero para agilizar el proceso serán a posteriori. Primero se paga y luego se llevan a cabo las comprobaciones pertinentes".

Se trata de un procedimiento absolutamente excepcional, dice Olona, para ayudar a una zona con alto riesgo de abandono: "Aquí hay un riesgo generalizado de abandono de la actividad. Moros ha estado a punto de quemarse, se ha destruido practicamente todo su patrimonio agrario. Ello pone en riesgo la continuidad de la actividad en el valle. A eso se suma que esta zona lleva al menos 4 campañas, afectada por el pedrisco. Se unen unas circunstancias muy especial y excepcionales".

Hay además otra convocatoria para la restitución de infraestructuras de riego dirigida a comunidades de regantes con plazo hasta el 4 de noviembre y subvención del 100% de los costes. Más tiempo tomará la restauración de los daños forestales. Se establece también la prioridad de los afectados para acceder al resto de ayudas del departamento de agricultura como pueden ser la modernización de regadíos.

