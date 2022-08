La comarca Comunidad de Calatayud se moviliza tras el incendio de Ateca

Los municipios afectados por el incendio de Ateca, y sus vecinos de la comarca Comunidad de Calatayud, se movilizan. En la mañana de este viernes ya ha habido concentraciones en Calatayud, Sabiñán y Paracuellos de la Ribera. Las movilizaciones van a continuar hasta en 18 municipios hasta el lunes 15 de agosto.

El incendio de Ateca arrasó 14.000 hectáreas con Moros como la zona más afectada. La difícil situación que atravesaban los agricultores se ha complicado ahora aún más. Muchos creen que no merece la pena replantar porque tras ellos, no hay relevo generacional. Por eso, los afectados no solo reclaman ayudas económicas sino también que se depuren responsabilidades y se repiensen las políticas agrarias y forestales actuales.

"Reclamamos una buena gestión de nuestros montes, que cosas así no vuelven a ocurrir y que los responsables, tanto de la empresa como de las administraciones, paguen por los daños causados. Estamos viendo como toda España arde y la administración debe actuar, cambiar la normativa y adaptarse a la realidad que estamos viviendo", afirma en COPE Andrea Alejandre de la Asociación Cultural La Noguera de Moros.

"Hay zonas que no se replantarán porque no hay relevo generacional"

Además del daño causado en la actualidad, este incendio puede acentuar el problema de la despoblación que se vive en esta zona de Aragón. "Somos pueblos agrícolas y ganaderos. Vivir de esto ya era bastante difícil antes, pero ahora aún más. Muchos agricultores de 55 o 60 años no van a replantar sus tierras porque tras ellos, no habrá relevo generacional".

Este sábado las movilizaciones continuarán en Torrijo, Bubierca, Codos, Ariza, Ateca y VIllalengua; mientras que el domingo están convocadas en Embid de Ariza, Moros, Purroy de Jalón, Inogés, Pozuel de Ariza, Cetina y Embid de la Ribera. El lunes las movilizaciones concluirán en la Plaza Mayor de Alhama de Aragón.

