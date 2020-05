El autocine vuelve a estar de moda en Aragón

¿Recuerdas los autocines? Ver una película desde nuestro vehículo se ha convertido, debido al coronavirus, en la forma más segura de acudir al cine. Eso lo están aprovechando ya festivales como el de cine de Huesca que reinventa su formato para adaptarlo al cine desde el coche.

"El autocine incorpora pantallas LED y la idea es ponerlo en un espacio en el que puedan entrar bastantes coches. El autocine proyectará la película y por la radio del coche sonará el audio. Tiene la gran ventaja de que permite respetar las medidas de seguridad, tanto en distancia como a la hora de contabilizar el número de personas que disfrutan del espectáculo", nos cuenta en COPE, Roberto Latre de Sonido 54, impulsores de este sistema de autocine.

"La idea es hacer autocine en pueblos y llevarlo a los municipios más pequeños donde este verano, por el coronavirus, no habrá fiestas patronales. No tienen muchas opciones de hacer actividades y el autocine es una alternativa. Llegaremos a pueblos de 300 personas y a otros de hasta 2.000 habitantes. Unos llenarán el cine y otros no, pero tendrán ahí una vía de ocio", asegura Latre.

Más allá del cine

El autocine no se usará este verano en Aragón unicamente para proyectar películas, también hay compañías aragonesas que van a adaptar sus espectáculos a este nuevo formato con el objetivo de poder salir de gira este verano. Es el caso de El Circo La Raspa que ya tiene varias sesiones cerradas.

Una opción que se valora en muchos municipios es hacer sesiones dobles de espectáculos familiares y cine con este sistema. "Se dirige a un publico familiar, juvenil, de pareja o a los más nostálgicos", nos cuenta Roberto Latre.

El creador del autocine en España

El autocine nació en Estados Unidos en los años 30, pero llegó a España de la mano de un aragonés. El oscense Pepín Bello, en 1959, promovió la creación de "Motocine Barajas" en Madrid, el primer autocine de España y el segundo de Europa, después del de Roma.

