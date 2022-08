¿Te atreves a cocinar un típico plato de madejas? Es más fácil de lo que crees

Esta es la historia de Cristina. Sin un legado familiar que le ayudara, o una experiencia previa en el sector se lanzó a trabajar, hace 20 años, las menuceles, es decir la casquería: manitas, mollejas, oreja, callos, lengua, morro...etc. Ahora tiene un puesto en el Mercado Central de Zaragoza, concretamente en el puesto número 34 y desde hace ya 10 años le acompaña su hija Alba. “Mi madre se aventuró sin saber nada de este tipo de producto” nos cuenta Alba que presume hoy de lo expertas que son ahora. “Nos encanta trabajar este producto porque cada vez hay menos lugares en Zaragoza donde se trabaja y hay que cuidarlo para evitar que muera” nos explica.

Y desde este puesto en el Mercado Central manejan, venden, cortan y preparan todo tipo de callos de ternera y de ternasco, cabezas o madejas, producto muy típico de Zaragoza. Y tratan, además todo tipo de animales, de cerdo, de cordero, de ternera... en “Menuceles Cristina y Alba” vas a encontrar el paraíso del sabor. Aunque este tipo de producto tiene un problema. La mayoría de los ciudadanos tenemos miedo a cocinarlos. Los probamos en los bares y restaurantes o pedimos a las abuelas que nos los preparen, pero los callos han dejado de estar en el recetario habitual de una cocina actual. Por eso Cristina y Alba están encantadas de enseñar como hay que hacerlos. “Es muy sencillo cuando te pones” nos explica Alba. Ellas lo tienen todo preparado, limpio, pelado y cocido, listo para que lo puedas cocinar.

MI COMERCIO EN LA RED

Madre e hija, Cristina y Alba, se han apuntado también al proyecto de “Mi comercio en la red” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza para ayudar al pequeño comercio en su digitalizacion. Alba lo tiene muy claro: “Alejandra Torres (la persona que les asesora desde Mercazaragza) me ha ayudado muchísimo. No sólo a llevar Instagram si no que te enseña otro tipo de aplicaciones para crear carteles o cómo poder llevarlo todo” nos cuenta. Para Alba formar parte del proyecto de “Mi comercio en la red” ha sido todo un acierto y una muy buena experiencia. Por eso tiene Instagram, Facebook y ahora quiere promover reparto a domicilio y a bares.

Una de las acciones que ya está desarrollando es subir vídeos explicando cómo cocinar alguno de sus productos. Os dejamos aquí uno de los más populares:

MADEJAS DE JAMON Y BACON

Hay que cocer las madejas durante 20 minutos con sal, laurel y una cucharadita de vino blanco.

Una vez frías... (lo ideal sería dejarlas de un día para otro) las partimos en rodajitas

Se fríen en una sartén con una chorradita de aceite

El truco es que queden muy torraditas para que estén crujientes.

Por otro lado se hace un picado de ajo y perejil y se le añade a las madejas.

Servir y disfrutar

