Así está siendo la Fase 1 en Aragón

Aragón ha entrado en la Fase 1. Un impulso a nuestro ánimo en esta pandemia y, sobretodo, a nuestra economía. Muchos empresarios llevan semanas preparando su apertura. Este lunes, 11 de mayo, pueden abrir, con limitaciones, los bares y restaurantes, los museos, los lugares de culto, hoteles, concesionarios de coches o instalaciones deportivas al aire libre.

Sólo pueden abrir los bares y comercios de menos de 400 metros cuadrados. Dentro no se puede estar. El límite de ocupación es del 50% en las terrazas, con un máximo de 10 personas por mesa, y dos metros de distancia entre ellas. Y la desinfección tiene que ser habitual. Ismael Gutierrez, encargado de la Buganvilla, ha explicado a COPE que han abierto con la mitad de las mesas, 9 mesas, y las desinfectan cada vez que se va un cliente. También han puesto vajilla de un sólo uso.

Vamos desescalando esta cumbre, ataviados con mascarillas y gel desinfectante. Y así están en muchos comercios de ropa, desinfectando las prendas y obligándolas a guardar cuarentena.

Los concesionarios de coches también abren. Y lo hacen con buenas espectativas. La seguridad personal ha provocado que muchos prefieran el vehículo privado frente al transporte público. Eso sí, hay que pedir cita previa. José Andrés, gerente de Citroen Aramovil, nos ha explicado que en esta cuarentena se ha incrementado la compra por Internet y están realizando reuniones virtuales con clientes pero también con cita previa.

También hay tiempo para el ocio. Los museos pueden abrir con un tercio de su capacidad pero en Zaragoza, por ahora, todavía no han decidido fecha. Los deportistas, que ya han podido quemar asfalto estos días, ahora pueden disfrutar de instalaciones al aire libre, como en el Stadium Casablanca. Todavía se están preparando. Podrían abrir a partir del fin de semana. Pero, por ahora, sólo la zona de tenis.

Más decepcionados están las administraciones de lotería. Se han quedado con la persiana a medio subir. El decreto les autorizaba la apetura, pero no había sorteos a la vista. No entienden además que puedan funcionar cuando la desescalada no es igual en todo el territorio. Alejando Aznar, encargado de la Lotería El Rosario y vicepresidente de la Asociación de Loteros de España, cree que tendrán que abrir a partir del 18 de mayo.

También han abierto los lugares de culto al 30% del aforo. Y esta mañana se hacía cola para entrar a la Basílica del Pilar. Esta semana también veremos mercadillos al aire libre como el Agroecológico, el sábado, pero con un 25% de sus puestos. Pero sin duda, lo que muchos queremos es reencontrarnos con amigos y familiares, aunque sea desde lejos...

