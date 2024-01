Arranca la comisión de investigación sobre renovables para aclarar posibles irregularidades

La comisión de investigación sobre la implantación de energías renovables en Aragón comienza su andadura en las Cortes. Se analizará, entre otras cosas, si hubo irregularidades en la concesión y tramitación y si el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) actuó correctamente en todos los casos.

El portavoz del grupo parlamentario popular en la Cámara autonómica, Fernando Ledesma, presidirá y coordinará los trabajos, que se prolongarán durante 6 meses. Fue el único candidato presentado. Las sesiones se celebrarán los viernes en los que no haya pleno "porque la actividad ordinaria en las Cortes tiene que seguir adelante", insiste Ledesma.

Unas sesiones que no estarán abiertas al público en general. Los medios de comunicación sí tendrán acceso a las intervenciones iniciales de los comparecientes pero no a las preguntas de los grupos parlamentarios, que serán a puerta cerrada. Algo que se ha decidido "por amplia mayoría" para que quienes comparezcan tengan "libertad total para decir lo que consideren oportuno", explica.

Las conclusiones de las Comisiones de investigación, que no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen, que será debatido en el Pleno de las Cortes junto con los votos particulares que presenten los grupos parlamentarios. En cualquier caso, si hubiera indicios de delito, las conclusiones se trasladarían también al Ministerio Fiscal. "No podemos sustraernos de nuestras obligaciones pero nuestro objetivo no es ir a buscar, esto no es la Fiscalía", ha dicho Ledesma.

La comisión de investigación surgió, precisamente, a propuesta de PP y VOX (con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PSOE) tras la publicación de supuestas irregularidades. Ledesma aclara que lo que se busca es "ver qué ha pasado, qué condicionantes había, qué consecuencias se pueden derivar y, en caso de que no se actuara correctamente, fijar unas reglas para que no se vuelva a repetir".

Los grupos tendrán que plantear ahora sus propuestas, tanto de documentación requerida como de comparecientes. Se tratará de "ponderar en función del peso de cada uno para no bloquear la comisión" ni sobercargar tampoco a los funcionarios a los que Ledesma agradece de antemano el "sobreesfuerzo" que van a tener que hacer.

Síguenos en X y Facebook