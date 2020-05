Aragón se queda sin fiestas patronales hasta septiembre

Los piscinas municipales retrasarán su apertura al menos hasta julio y no habrá fiestas patronales en principio hasta septiembre, según el acuerdo alcanzado este miércoles por el Gobierno de Aragón y los entes locales. "La prudencia, el sentido común y la responsabilidad es lo que tiene que primar en cualquier decisión en estos momentos", ha afirmado la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, tras la reunión de coordinación con las diputaciones provinciales, los ayuntamiento de las tres capitales aragonesas y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para planificar, ante la pandemia de coronavirus, los meses de verano.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, en la reunión, celebrada por videoconferencia, se han abordado cuestiones de competencia municipal que preocupan a los entes locales de cara al verano y todas las partes han estado de acuerdo en retrasar al menos hasta julio la apertura de las piscinas municipales, suspender las fiestas patronales durante el verano y retrasar la apertura de las escuelas infantiles a septiembre.



No obstante, está prevista una nueva reunión en dos semanas, el próximo 3 de junio, para evaluar la situación y establecer en su caso nuevos criterios, para "no hipotecar el futuro con decisiones que ahora nos parecen lógicas pero que dentro de un mes pueden estar desfasadas", ha precisado la consejera. Pérez ha insistido en que la prudencia y responsabilidad es lo que tiene que primar en cualquier decisión en estos momentos, "a nivel individual y también a nivel institucional", y ha alabado la disposición de todas las partes para plantear "no sólo sus inquietudes, sino también propuestas".

La consejera ha destacado que con ese criterio se ha pactado, respetando la autonomía municipal, no abrir las piscinas en el mes de junio y se ha optado por "suspender la fiestas patronales previstas para los próximos meses", con el objetivo de "evitar situaciones de contacto personal". "La sociedad aragonesa es sensible a la situación que estamos viviendo, hemos encontrado una cierta unanimidad en esto", ha abundado la consejera, quien ha comentado que ese mismo acuerdo se ha adoptado respecto a las escuelas infantiles.

