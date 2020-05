Aragón pasa a la fase uno de la desescalada

Aragón accede a la fase uno de la desescalada, incluida Zaragoza capital, desde el próximo lunes 11 de mayo. La capital aragonesa, a pesar de ser la zona de la comunidad más afectada, también podrá avanzar hacia la vuelta a la normalidad al cumplir con los criterios sanitarios establecidos por el Gobierno central.

Lo que no se atiende es la petición del ejecutivo autonómico de realizar una desescalada por comarcas y no por provincias. Así, la DGA quería incorporar varias comarcas directamente a la fase dos de la desescalada al considerar que son zonas poco pobladas y con escaso índice de COVID19. El Gobierno de España no ha autorizado que ninguna zona del país se incorpore directamente a la fase dos, por lo que la petición aragonesa queda de momento, denegada.

"Eso no quita que la desescalada se vaya a realizar antes en el medio rural, tomando como referencia los municipios de menos de 5.000 habitantes. Se han vuelto a plantear criterios para flexibilizar la fase uno en el medio rural, esperamos que el Ministerio nos escuché y los incorpore en el Decreto de medidas que dará a anunciar este sábado y que se comenzaría a aplicar el día 11", afirma Javier Allué, el comisionado de la lucha contra la despoblación en Aragón.

Mapa de la desescalada en España

"La desescalada debe ir acompañada de un contagio cero, por lo que apelamos a la responsabilidad de los aragoneses para que dentro de 15 días podamos avanzar hacia la fase dos", manifiesta Allué. También el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, asegura que "debemos seguir manteniendo el distanciamiento social y las medidas de higiene de las últimas semanas" si Aragón quiere pasar a la fase dos dentro de 15 días. Algunas medidas, como hacer ejercicio, afirma que no han sido bien interpretadas por algunos grupos sociales y eso, nos pone en peligro: "Este proceso es reversible".

Síguenos en Twitter y Facebook