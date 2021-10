Aragón notifica 94 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Suben los casos en Aragón. En las últimas 24 horas la Comunidad Autónoma ha registrado un total de 94 nuevos positivos en el territorio. Cifras que, como ya avanzó este martes el Director General de Salud Pública, Francisco Javier Falo, obedecen a un "carrusel" de altibajos que vamos a vivir en los próximos días mientras, recordamos, Aragón (menos Caspe) ha pasado a un Nivel 1 Modulado.

Son 7 más que la última jornada y 68 más que hace una semana. No se han producido fallecidos y el número total de recuperados sube hasta los 93. Llama la atención, sin embargo, que la zona de salud de Caspe ha notificado 0 contagios en este mismo periodo de tiempo, lo cual es llamativo ya que no ha pasado a ese nivel 1. No obstante, hay que tener en cuenta que su incidencia acumulada es la más alta de la Comunidad.

Por provincias, Zaragoza ha notificado gran parte de ese número total con 64 contagios. Zonas de salud básicas como Calatayud Urbana (5), Ariza (4), María de Huerva (4) o Bujaraloz (3), entre otras, son las que más destacan. Dentro, además, de la capital, encontramos a Delicias Sur (5) y San Pablo, Oliver o Valdefierro, con 3 cada una.

Si subimos a la provincia de Huesca, el número de casos registrados es de 18. La zona con mayor número de casos es la de Hecho (8), mientras que en el otro extremo encontramos, un día más, a Fraga (8) o en menor medida a Berbegal (1). En la capital oscense no se han registrado nuevos positivos.

Y en la provincia de Teruel, el número de casos asciende hasta los 9. En Teruel Ensanche (3) se ha producido un tercio de los mismos, mientras que en Teruel Centro (2) y en Utrillas (2) se han producido parte del resto. El otro caso que completa el número global de esta parte de Aragón lo encontramos en Sarrión (1).

