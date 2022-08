Aragón cumplirá con el decreto de ahorro energético pero pide flexibilizar los plazos

Aragón cumplirá con el decreto de ahorro energético del gobierno central pero se solicita flexibilidad en los plazos de aplicación. Así lo ha trasladado el consejero de industria y vicepresidente del gobierno aragonés, Arturo Aliaga, al ejecutivo central en la conferencia sectorial celebrada este lunes de forma telemática.

Desde este martes día 9 de agosto es obligatorio en establecimientos públicos que la temperatura del aire acondicionado sea de 27 grados y los escaparates se apaguen a las 22:00 horas. El 8 de septiembre deberán estar colocados los carteles informativos con la temperatura del interior del local y el 30 de septiembre tiene que estar instalado un cierre automático de puertas. Comercios, empresarios turísticos y hosteleros consideran que estos plazos son demasiado ajustados.

"Los comerciantes y hosteleros no están en contra de ahorrar energía porque si no ahorra, pagas más factura de luz; pero sí han pedido más flexibilidad con los plazos. Si nos ponemos ahora todos a encargar carteles informativos, y más con las vacaciones de agosto de por medio, probablemente no vamos a encontrar suficientes carteles", afirmaba el consejero Aliaga.

La medida que mas dudas genera es cómo debe ser el cierre automático de puertas: "No hace falta una puerta automática con sensor de entradas, puede ser un sencillo brazo que se coloca en la puerta para que se cierre sola. Es una medida para no despilfarrar energía y que si en el local estamos a 27 grados, no abramos la puerta y entre el calor de la calle donde estamos a 40 grados. Así de sencillo".

Aragón también solicita al gobierno central que destine fondos europeos para cubrir las inversiones que los locales deberán hacer para adaptarse a esta nueva normativa y que las sanciones se adapten para que no dañen la viabilidad de ningún negocio.

Además, Aliaga pedía solidaridad a comunidades como Madrid que, dice, se están poniendo “estupendas”. Hay que aplicar estas medidas porque pueden ser la antesala de restricciones relacionadas con el gas en el próximo invierno: "Estamos haciendo un ejercicio de solidaridad. Si anticipamos ahorros en el consumo de la factura y después tenemos que aplicar restricciones en los meses de octubre o noviembre, al menos nos estamos ya concienciando de que estamos en una situación extraordinaria que requiere tomar medidas extraordinarias".

