Ángel Samper: "Le dije a Azcón que no iba a dimitir. Ha sido un cese del Gobierno"

El ya ex consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que su no continuidad en el Ejecutivo presidido por Jorge Azcón no se debe a una decisión suya, sino que fue cesado.

Tras la ruptura de Vox con el PP la pasada semana, Samper comunicó que quería tomarse el fin de semana para meditar si seguía o no en la consejería. Una decisión que no ha podido consumar: "Hay una conversación con el presidente en la que le digo que me voy a tomar el fin de semana y que no voy a dimitir. Con lo cual, ha sido un cese por parte del Gobierno de Aragón". "Esto no se corresponde con la decisión que iba a tomar hoy, porque yo estaba velando y pensando por el equipo y la continuidad del proyecto", añadía Ángel Samper.

Tras apenas 11 meses en el ejecutivo, el exconsejero lamenta que no podrá continuar con los proyectos vigentes, como la elaboración de una nueva ley de agricultura familiar en la que ya estaba trabajando. Considera, además, que las cuatro consejerías de agricultura encabezadas por Vox a nivel nacional (Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón) han trabajado "en sintonía" para visibilizar los problemas del sector agrario español frente a la Unión Europea con varias propuestas. Por eso, ante la pregunta de si hubiese seguido en el cargo de no haber sido cesado por Azcón, el exconsejero respondía esto: "Es una pregunta a la que no voy a responder. No sé lo que hubiera hecho yo hoy y, afortunadamente, me lo han quitado de en medio porque otros han tomado la decisión por mí".

En el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de este lunes se ha publicado una corrección de errores, ya que Azcón dijo que el decreto de cese había sido a "petición propia" pese a que en realidad Samper fue "destituido".