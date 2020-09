Andorra comienza su confinamiento con controles de la Guardia Civil

Andorra queda confinada. Esta localidad turolense se convierte en el segundo municipio aragonés en quedar confinado después de Ejea de los Caballeros. En Ejea hoy se han confirmado 17 casos más, mientras que en Andorra hay 250 vecinos en cuarentena con 14 positivos nuevos positivos en las últimas 24 horas. Así, desde las 00:00 horas de este viernes, los 7.600 vecinos de Andorra quedarán confinados y volverán a la Fase 2. Al igual que en Ejea, la decisión se renovará cada semana y se irá ajustando a la evolución de la pandemia.

La Guardia Civil se desplegará desde esta medianoche en Andorra para controlar todos los accesos a la localidad. Solo se podrá entrar y salir por motivos laborales, para ir al colegio o al médico. Se vigilarán especialmente los accesos desde Alcorisa, Calanda, Albalate del Arzobispo, Hijar y Alcañiz. Además, en el acceso sur-oeste de Andorra, el que llega desde Alloza o Teruel, se establecerá una barrera fija para impedir la entrada y salida de vehiculos. También habrá dos o tres patrullas en el casco urbano de Andorra y se desplegarán los agentes del puesto de esta localidad.

"La labor será en principio de carácter informativo, pero una vez se ratifique la Orden quienes no cumplan serán sancionados, como no puede ser de otra manera. Sancionaremos aquellos comportamientos que no sean adecuados", afirma el subdelegado del Gobierno en Teruel, Jose Ramón Morro.

CONTROLES EN OTROS MUNICIPIOS

La DGA mantiene los controles en otros seis municipios aragoneses donde se ha registrado una especial incidencia del virus: Pradilla de Ebro, Alagón, María de Huerva, Muel, La Almunia y Tauste que hoy ha sido la zona de salud que más contagios ha registrado con 21 positivos.

