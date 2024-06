En las Redes Sociales no es oro todo lo que reluce. Muchos jóvenes lo saben y son conscientes. Aun así, muchas veces no pueden evitar ser influenciados o moldeados por lo que ven en ellas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los cuerpos digitales. Este concepto obedece que los cánones de belleza se llevan al extremo e, inevitablemente, son muchos los jóvenes y adolescentes los que quieren imitarlos.

En ese camino, en ese intentar copiar esas figuras (esos cuerpos digitales), puede haber muchísimos riesgos. En la gran mayoría de los casos, relacionados con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) que puede derivar en problemas muy serios, no tanto físicos como mentales.

Esta tarde, desde las 18.30 en el Centro Joaquín Roncal, será de lo que hable la doctora Nuria Núñez. El título de esta cita es 'Cuerpos digitales y el impacto de las RRSS en la salud mental de los jóvenes'. Un evento que organiza la Asociación TCA Aragón y de la que hemos querido conocer más detalles.

La 'fobia' a unos kilos de más

"Queremos que acuda todo el mundo, padres, madres y adolescentes. Y no hace falta que tengan un trastorno, simplemente pueden venir a informarse", nos explica la presidenta de TCA Aragón Consuelo Alcalá. Asegura que la doctora Núñez "nos dará herramientas, sobre todo para padres", para lidiar con este tipo de situaciones y nos enseñarán que "las vidas en Instagram no son tan perfectas".

¡Hola a todos! El próximo jueves organizamos una charla con la Dra Nuria Núñez sobre cómo las redes sociales están afectando la salud mental de nuestros jóvenes

Y es que la inmediatez y las y los influencers muchas veces pueden ser perjudiciales, especialmente "con los constantes mensajes de delgadez" y que parece que "alguien delgadito o delgadita tiene una vida de diez y que alguien con normopeso o un poquito más gordo no la tiene, y eso no es así".

Un trastorno mental

El TCA es considerado, a día de hoy, uno de los trastornos de salud mental más graves que existen. "Se está llevando bastantes vidas por delante y como madre de paciente parece que es un, ya comerá, no te preocupes. Pero a mí si que me preocupa. Si su cerebro está desnutrido no puede hacer una vida funcional. ¿Cómo no me voy a preocupar?", recuerda Alcalá.

La psiquiatra Nuria Núñez, con una gran trayectoria y experiencia en el trabajo de los trastornos de los adolescentes, estará esta tarde desde las 18.30 horas en el Centro Joaquín Roncal para desmitificar esos 'cuerpos digitales' y ayudar a quienes puedan necesitarlo.