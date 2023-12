Amazon no abre su centro de La Muela ante la caída de las ventas online

La apuesta de Amazon por Aragón continúa a pesar de que no abrirá finalmente su planta en La Muela. Una planta ya terminada y que iba a generar a partir de finales de este mes de diciembre un total de 1.500 empleos. Se ubicaba en la localidad zaragozana de La Muela, tenía ya hasta los rótulos de Amazon colocados e iba a centrarse en la distribución de productos comprados a través de la plataforma de esta multinacional.

Amazon tomó la decisión de abrir este centro durante la pandemia debido al auge de las ventas online, pero las compras en el comercio electrónico han descendido desde entonces y ello hace que la apertura de esta nueva planta ya no sea necesaria para la compañía. "Los cálculos que en su día hicieron para instalar esta actividad en La Muela, actualmente no se cumplen porque el comercio electrónico ha descendido notablemente tras la pandemia. No es una buena noticia pero desde el Gobierno de Aragón tenemos que respetar cualquier decisión de una empresa que esté relacionada con su viabilidad", ha afirmado la consejera de economía, Mar Vaquero.

Vaquero reconoce que ésta no es una buena noticia, pero entiende los motivos de Amazon. A pesar de ello, la multinacional sí seguirá apostando por Aragón a través de sus centros de datos de Amazon Web Services ubicados en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro. "La división logística es la que ha decidido no abrir el centro de La Muela, pero Amazon a través de su división tecnológica sigue apostando por Aragón para poner en marcha sus proyectos", afirma Vaquero.

Ahora, la intención de Amazon es alquilar la planta de La Muela a otra empresa. De momento, no hay noticias de los posibles interesados pero el ejecutivo autonómico afirma que facilitará la instalación allí de una nueva compañía.

