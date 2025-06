Los amantes del Manga y el Anime tienen una cita en Zaragoza con la tercera edición de 'Ultimate Manga'

Los amantes del manga y el anime tienen una cita los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza con 'Ultimate Manga'. Tercera edición de este evento que se ha consolidado en el calendario como una apuesta por la cultura de influencia asiática para toda la familia.

Al manga y al anime, se le suman un buen puñado de actividades relacionadas con la cultura japonesa y las tendencias más actuales, con talleres artísticos, torneos de videojuegos, juegos de rol, exposiciones o un concurso de cosplay.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Presentación de 'Ultimate Magna 2025'.

Según ha explicado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, “tenemos una enorme tradición de cultura de respaldo, de investigación, de coleccionismo, en lo relativo a la cultura oriental en Aragón. De hecho, resalto con frecuencia que el embajador del Japón en España es el que dice que Aragón es un pequeño Japón una y otra vez”.

Olloqui asegura que “hay una gran fascinación por toda la cultura oriental. Me parece muy importante como un elemento que pone de manifiesto la modernidad de la cultura aragonesa. No es un hecho anecdótico, podría considerarse. Mira, qué simpático es que a los aragoneses les atraiga la cultura oriental, no es eso. Lo que pone en valor ese hecho es el cosmopolitismo de los aragoneses y las aragonesas, esa apertura, esa modernidad, esa conexión internacional que tiene todo lo relativo al culto de la cultura en Aragón”.

ÚLTIMA EDICION DE ULTIMATE MANGA

En la edición anterior, más de 80 expositores se dieron cita en 'Ultimate Manga', entre el Artist alley, stands comerciales y expositores, una cifra que se espera superar ampliamente este año. Además, el evento se animará con exhibiciones de de dibujo, escultura, deportes como sables de luz o artes marciales y baile asiático, conciertos, un concurso de cosplay, torneos de videojuegos, de juegos de rol y juegos de mesa y talleres para diferentes edades de pintura de miniaturas y dibujo manga.

También habrá photocalls y meet & greet con personajes (princesas, superhéroes...) para pequeños y mayores, exposiciones de manga y tatuaje anime en directo, competiciones de poses, bandas sonoras o un “trivial friki” y entrevistas, charlas y firmas de los invitados, entre los que se contarán actores de doblaje, dibujantes, guionistas, actores y creadores de contenidos.

De entre los invitados a esta tercera edición de 'Ultimate Manga' destacan la ilustradora barcelonesa Laia López y el actor canario Daniel Medina. Laia López ha creado un estilo artístico único de forma autodidacta. Graduada en Bellas Artes, gracias a las redes sociales sus creaciones han llegado a mucha gente, superando en Instagram el millón de seguidores.

Por su parte, Daniel Medina lleva diez trabajando como especialista de cine, participando en diversas producciones nacionales e internacionales de Marvel Studios, como Deadpool y Lobezno (2024), The Equalizer 3 (2023) o The Marvels (2023).

El cartel que dará a conocer 'Ultimate Manga' en su tercera edición es obra del ilustrador y artista gráfico zaragozano Luis Continente Sariñena. La obra fue elegida como ganadora en el III Concurso Impulso Manga, que organiza GP Ediciones y financia el Ayuntamiento de Zaragoza.

HORARIOS Y ENTRADAS

Tras la experiencia de las dos anteriores ediciones, el horario se adaptará al flujo de visitantes. Así, los horarios de apertura serán el viernes de 16.00 a 21.00, sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 y el domingo de 10.00 a 19.00.

Los precios también se ajustarán a los nuevos horarios. Cada tramo costará 5 euros y el viernes y el domingo podrán adquirirse dos al precio de una en taquilla.

Igualmente, podrá comprarse un abono para visitar el evento el sábado completo por 8 euros y para todo el fin de semana por 15 euros. Quienes quieran salir y poder a entrar dentro del horario podrán hacerlo sin límites, siempre y cuando el aforo lo permita. Las entradas estarán a la venta próximamente en ultimatemanga.es y se podrán adquirir en taquilla los días del evento