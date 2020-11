998 nuevos casos de coronavirus en Aragón en las últimas 24 horas

Según los datos provisionales que ofrece el gobierno de Aragón, se han detectado 998 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Baja, ligeramente. Ayer la cifra estaba en 1,050 positivos. Pero el dato más duro, sin duda es que han fallecido 131 persona por coronavirus en la última semana en Aragón. En cuanto a la hospitalización, están ingresados 1.037 pacientes, de ellos 112 en la UCI. Y el gobierno de Aragón confirma 77 focos de coronavirus en residencias aragonesas.

A partir de este viernes 6 de de noviembre, entramos en una nueva fase: el nivel 3 de alerta, agravado. Parece el último paso para llegar al confinamiento.

Esta nueva norma permitirá al Gobierno tomar medidas más estrictas de cierres, aforos y horarios si es necesario durante los próximos días. De momento este viernes entran en vigor las medidas ya anunciadas con el cierre de toda la actividad no esencial a las 8 de la tarde en la que se incluyes los bares y restaurantes y los comercios considerados no esenciales.

Son actividades esenciales las dedicadas a alimentacion, farmacias, librerías, papelerías, floristerías, combustibles, talleres mecánicos, ferreterías, estancos, lavanderias, tintorerías, peluquerías o centros de estética.

En cuanto a los deportes, se decreta el cierre total de gimnasion y queda prohibida la práctica deportiva en espacios interiores. Eso sí, están permitidos los entrenamientos al aire libre más allá de las 20,00h.

Los lugares de culto tendrán un 25% de aforo permitido. En entierros y velatorios podrá haber un máximo de 15 personas en espacios abiertos y de 10 en espacios cerrados. Por cierto quedan suspendidas todas la celebraciones, como bodas, bautizos o cumuniones en establecimientos de hosteleria y restauración.

Además el horario máximo de comienzo de los espectáculos públicos ser' las 20,00h en teatros, auditorios o cines, donde habrá un limitación del 25% de aforo.

Esta nueva orden del Gobierno autonómico viene también a ratificar el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana hasta el 30 de noviembre. Todo ello, te recuerdo, se suma al confinamiento perimetral de las tres capitales aragonesas, de las provincias y de la comunidad.

Síguenos enTwitter y Facebook