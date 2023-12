La DPZ pone en marcha una nueva edición de las 'Rutas Mudéjares' en 48 municipios

Territorio Mudéjar, la red de 48 municipios impulsada por la Diputación de Zaragoza para para preservar y difundir el arte mudéjar de la provincia, lanza en colaboración con la institución provincial la tercera edición de sus rutas guiadas. “Descubre Territorio Mudéjar. 14 rutas, 48 destinos” ofrece un calendario con 29 fechas en las que será posible reservar alguna de las 14 visitas guiadas para conocer el patrimonio mudéjar, el paisaje, las tradiciones y la gastronomía de los 48 municipios por los que transcurrirán. Como novedad, este año las visitas son gratuitas y los interesados solo deberán abonar el coste del transporte desde Zaragoza en el caso de necesitarlo.



Las rutas que han comenzado este domingo 3 de diciembre, se desarrollarán hasta finales del año que viene. Los interesados ya pueden reservar su plaza a través de la web de Territorio Mudéjar, llamando al teléfono 876 634 125 o enviando un correo electrónico a rutas@territoriomudejar.es.



“Es una excelente iniciativa, uno de los proyectos estrella de la asociación que une cultura y turismo”, ha destacado la diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín, quien ha resaltado además que las rutas “dan a conocer el patrimonio a los propios lugareños que muchas veces se quedan sorprendidos al mismo tiempo que ponen en valor lo que para muchos es una ruina o que está allí como una seña identitaria pero que sin duda va mas allá”.



El objetivo de los recorridos es descubrir y disfrutar del mudéjar de la provincia y conocer su evolución desde el siglo XIII hasta finales del XVI. Están divididas en cinco temáticas para que los visitantes puedan disfrutar de la belleza urbana de la coexistencia de las poblaciones cristiana, judía y musulmana; de los orígenes del este estilo artístico, su lenguaje y la tradición constructiva; conocer uno de los elementos clave del mudéjar: las torres; disfrutar de las iglesias fortaleza y entender cómo los mudéjares integraban el paisaje y los materiales de la zona; y descubrir los monumentos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco: la colegiata de Santa María de Calatayud, Santa Tecla de Cervera de la Cañada y la iglesia de la Virgen de Tobed.



Con el mudéjar como hilo conductor, estas rutas persiguen la difusión y la promoción del patrimonio histórico-artístico de las localidades así como dar a conocer y disfrutar de otros atractivos turísticos como el comercio, la artesanía, la naturaleza o la gastronomía. Por eso, las rutas cuentan con la colaboración de productores locales.



Tal y como ha destacado la directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares, en ediciones anteriores han disfrutado de las rutas unas 600 personas. “Lo que más valoran es el trato cercano que siempre intentamos dar en las visitas, trazando un itinerario personalizado marcando el interés en la vida de la localidad, ya que incorporamos zonas que no son habituales visitar, como por ejemplo subir a una torre que suele estar cerrada o detenernos en una ruina que puede pasar desapercibida pero que resulta interesante cuando se explica”, ha hecho hincapié Trasobares.



Además de en la web de Territorio Mudéjar, la información sobre las rutas puede consultarse en los folletos que se han editado con todos los recorridos y que se repartirán a los ayuntamientos, oficinas de turismo y puntos de información como museos. En ellos aparece un código QR a través del que se puede reservar la plaza para disfrutar de las visitas, un procedimiento que también puede realizarse directamente accediendo a la página web de Territorio Mudéjar, llamando al teléfono 876 634 125 o enviando un correo electrónico a rutas@territoriomudejar.es. Se trata de rutas accesibles para todos los públicos cuyo objetivo es difundir el gran patrimonio mudéjar de la provincia, dar visibilidad a los monumentos y también a las localidades menos conocidas.



CINCO TEMATICAS



Las rutas están divididas en cinco temáticos temáticas que abarcan la fusión cultural, los orígenes de este estilo artístico, las torres más destacadas, las conocidas como iglesias fortaleza y el patrimonio mundial. Bajo la temática “Los mudéjares, mestizo y fronterizo" se podrá disfrutar de cuatro rutas por las localidades en las que las culturas cristiana, judía y musulmana se desarrollaron de manera extraordinaria y duradera para entender cómo ese periodo de fusión cultural tiene todavía hoy un claro reflejo en el urbanismo, el caserío y los monumentos de estos pueblos que tuvieron un papel relevante en el territorio aragonés durante los siglos XII y XIII.



Los cuatro itinerarios de “Claves de un estilo, orígenes” sumergen al visitante en los orígenes del estilo desde la transición de lenguajes plenamente occidentales hacia un lenguaje nuevo en el que la tradición islámica constructiva irá ganando terreno poco a poco.



Siguiendo la temática “A vista de pájaro, torres” se enmarcan tres de las rutas, con las que los visitantes podrán disfrutar de la increíble actividad constructiva en época medieval en Aragón admirando la belleza de esos magníficos edificios que se sitúan como claves constructivas del estilo. Las visitas pasarán por la zona de Daroca y por localidades como Aniñón, Belmonte de Gracián y Ricla.



“La construcción del espacio: luz y materia” adentrará a los visitantes a través de dos rutas por los cascos urbanos trazados para la vida en los que el aprovechamiento de los recursos fuera compatible con el respeto a la naturaleza y la sostenibilidad del territorio con las que contemplan las iglesias fortaleza situadas en la zona de Calatayud, Borja, Castejón de Valdejasa y San Mateo de Gállego.



Además, y como no podría ser de otro modo, también se ha trazado una ruta específica dedicada a los tres monumentos mudéjares de la provincia declarados Patrimonio Mundial por la Unesco: la colegiata de Santa María de Calatayud, la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada y la iglesia de la Virgen de Tobed.



PRECIOS Y RESERVAS



Los interesados pueden reservar desde hoy su plaza para disfrutar de cada una de las 14 rutas. En esta edición, las visitas son gratuitas, aunque sí tendrá coste el servicio de transporte para aquellos que lo soliciten ya que se ofrece la posibilidad de transporte desde Zaragoza. En el caso de aquellos que se desplacen por sus propios medios las visitas serán totalmente gratuitas. En ambos casos es necesario reservar plaza. Además, y como novedad este año, Territorio Mudéjar también ofrece la posibilidad de personalizar la visita y realizar una de las 14 rutas “a la carta”, fuera del calendario marcado para una persona solamente o para grupos con unas condiciones previas acordadas con la propia asociación.



De forma paralela continúa activa la central de información llamando al 976 633 296 las 24 horas del día los 7 días de la semana. Se trata de una centralita en la que poder recibir información de las localidades que el turista quiera visitar. De este modo, se ponen en contacto a los interesados con los gestores del patrimonio o determinadas personas de contacto de cada municipio para poder conocer horarios, tarifas de los monumentos, etc.



RUTAS



-9 de diciembre de 2023 y 8 de junio. Ruta 6. “Claves de un estilo: los orígenes”: Zuera, Alagón, Magallón y Tauste



-16 de diciembre de 2023, 21 de abril y 14 de diciembre de 2024. Ruta 14. “Mudéjar. Patrimonio Mundial”: Tobed, Cervera de la Cañada y Calatayud



-10 de febrero y 1 de diciembre de 2024. Ruta 5. “Claves de un estilo: los orígenes”: Illueca, Villarroya de la Sierra y Torralba de Ribota



-18 de febrero y 12 de mayo. Ruta 3. “Mestizo y fronterizo: pueblos de mudéjares”: Saviñán, Mesones de Isuela y La Almunia de Doña Godina



-24 de febrero y 5 de octubre. Ruta 9. “A vista de pájaro: las torres”: Aniñon, Belmonte de Gracián y Ricla



-25 de febrero y 16 de junio. Ruta 3. “Mestizo y fronterizo: pueblos de mudéjares”: Fuentes de Ebro, Velilla de Ebro y Quinto



-3 de marzo y 20 de octubre. Ruta 10. “A vista de pájaro: las torres”: Romanos, Mainar, Villarreal de Huerva, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros



-9 de marzo y 26 de octubre. Ruta 11. “A vista de pájaro: las torres”: Utebo, Villamayor de Gállego y Muel



-17 de marzo y 10 de noviembre. Ruta 12. “La construcción del espacio: luz y materia”: Maluenda, Morata de Jiloca y Acered



-23 de marzo y 16 de noviembre de 2024. Ruta 13. “La construcción del espacio: luz y materia”: Borja, Castejón de Valdejasa y San Mateo de Gállego



-7 de abril y 14 de septiembre. Ruta 7. “Claves de un estilo: los orígenes”: Pozuel de Ariza, Ariza y Ateca



-13 de abril y 3 de noviembre. Ruta 8. “Claves de un estilo: los orígenes”: Alpartir, Cosuenda, Cariñena y Longares



-4 de mayo y 22 de septiembre. Ruta 2. “Mestizo y fronterizo: pueblos de mudéjares”: Fréscano, Torrellas y Tarazona

