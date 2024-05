La DPZ destina 150.000 euros a ayudas para combatir la violencia de género en las zonas rurales

3 de cada 4 víctimas de violencia de género en el medio rural no denuncian. Un entorno en el que el 80% de las mujeres perciben la presencia de machismo a su alrededor. La Diputación de Zaragoza ha presentado unas ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro que luchan contra la violencia de género en los municipios de la provincia.



La Diputación subvencionará proyectos realizados durante este año y el pasado. La ayuda está dotada de 150.000 euros y las asociaciones pueden solicitar un máximo de 15.000 euros hasta el 10 de junio.

La diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Manuela Berges nos ha hablado de la importancia de involucrarse y no mirar hacia otro lado: “Es muy importante controlar las relaciones tóxicas tanto en la juventud como en las personas no tan jóvenes. No podemos mirar hacia otro lado y tenemos que hacer entender a la sociedad rural que tienen que involucrarse y ser parte a la solución de este problema”.

Las ayudas permitirán desarrollar en los municipios proyectos con medidas dirigidas a la prevención y protección de las víctimas de violencia de género, de violencia transgénero y a la sensibilización ciudadana frente a la discriminación las víctimas.

Berges ha insistido en el papel que tienen las entidades: “Las entidades sin ánimo de lucro son una parte fundamental en nuestros municipios y tejen una red social muy importante, y muchas veces son parte de esa ciudadanía. Por eso el filtrar las informaciones, el filtrar las formaciones y el llegar directamente a las víctimas de violencia de género es muy importante para nosotros”.

Las subvenciones van destinadas a aquellos que se dediquen a la formación de la población y de profesionales sobre diferentes formas de violencia contra las mujeres y su intervención. Además, Berges ha insistido en ayudar y facilitar la inserción social y laboral de la población vulnerable a la explotación sexual.

Para ser más conscientes de la importancia de luchar contra la violencia machista en el mundo rural, estos son algunos datos: 4 de las 10 mujeres asesinadas este año en España y 3 de los 7 niños lo fueron en el medio rural.