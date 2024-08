El zaragozano Javier Guillén, a revalidar su título de Campeón de España de Doma Clásica

Javier Guillén Callejas es un joven zaragozano de 20 años apasionado por el mundo de la hípica y, más concretamente, por su especialidad, que es la Doma Clásica, de la que es el vigente campeón de España en la categoría de jinetes jóvenes. Este martes se acercaba a los estudios de COPE Zaragoza para explicarnos sus proyectos e ilusiones.

Esta próxima semana, a partir del martes día 27, se celebrará cerca de Alcalá de Henares (Madrid) un nueva edición del Campeonato de España, en la que Javier va a luchar con todas sus fuerzas para conseguir revalidar el título y ser así campeón de España de su categoría por segunda vez. El jueves comenzará él a competir, con todas las ilusiones puestas en seguir siendo el mejor de España".

Javier se muestra agradecido por el esfuerzo que sus padres, Gonzalo y Alicia, han venido haciendo todos estos años, desde que era un niño, para ayudarle a conseguir llegar hasta donde ha llegado: "Llevo desde los cinco años montando a caballo. Y desde los once compitiendo en Doma Clásica. Por eso, tras haber sido varias veces campeón de Aragón, conseguir el año pasado mi primer título de Campeón de España fue una grandísima satisfacción para mí y para toda mi familia".

Ahora, además de intentar conseguir la semana que viene su segundo título nacional, Javier tiene un gran futuro por delante a sus 20 años. Hace un par de semanas tuvo una excelente participación en el Europeo que tuvo lugar en Austria. Y, por supuesto, dada su juventud, no se pone límites.

"Como cualquier deportista, mi sueño es poder representar a España en unos Juegos Olímpicos. Igual a estas alturas todavía me viene un poco grande pensar en Los Ángeles, porque quizás me pille aún un poco pronto. Pero mi idea es luchar por conseguirlo alguna vez". señalaba en DEPORTES COPE EN ZARAGOZA Javier Guillén, a quien ilusión y condiciones no le faltan para lograr lo que se proponga en el mundo de la Doma Clásica.