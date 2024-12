Zaragoza será la sede de la Euroliga femenina de 2025 a 2027

Zaragoza será la sede de la final de la Euroliga Femenina de basket durante los 3 próximos años. Todo un hito histórico que sitúa a la capital aragonesa como referente del baloncesto femenino internacional. En Zaragoza se darán cita los 6 mejores equipos europeos desde 2025 y hasta 2027.

Entre ellos, puede estar Casademont Zaragoza. Las aragonesas ya disputaron la temporada pasada los cuartos de final de la Euroliga. Este año el formato de la competición ha cambiado y ahora la gran final la jugarán 6 equipos.

"Necesitábamos una gran sede, la mejor sede del mundo" Jorge Garbajosa Presidente FIBA Europa

De momento, las zaragozanas están muy bien posicionadas porque han pasado la primera fase de la Euroliga y ahora afrontan la segunda (que puede dar acceso directo a la final) midiéndose a equipos como el Fenerbahce, actuales campeonas, o el Valencia, otro de los equipos españoles de la competición junto a Perfumerías Avenida.

La final a 6, con partidos de cuartos, semis y la gran final, se jugará en el Pabellón Príncipe Felipe del 9 al 13 de abril. Los cuartos de final (que disputarán los equipos que no hayan conseguido el pase directo a semis en la ronda anterior) se jugarán el miércoles 9 de abril, las semifinales serán el viernes 11 y la gran final, el domingo 13 de abril.

"Decidimos cambiar el sistema de competición, pasando de 4 a 6 equipos, para que haya más clubes que están apostando fuerte por el baloncesto femenino que tengan la oportunidad de disputar esta gran final. Para ello necesitábamos una gran sede, la mejor sede del mundo probablemente", afirme el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa.

Y, ¿por qué Zaragoza? Por su afición al basket, sus instalaciones y por el buen recuerdo que dejó la organización de la Copa de la Reina de 2023 que además, ganó Casademont ante casi 11.000 espectadores.

Una Copa de la Reina que por cierto, este año también se jugará en Zaragoza. Así, la capital aragonesa se convierte en referente del basket femenino del máximo nivel con estas dos citas: del 20 al 23 de marzo la Copa de la Reina y del 9 al 13 de abril, la final a 6 de la Euroliga.

UN EVENTO QUE ZARAGOZA YA ACOGIÓ EN LOS AÑOS 90

La alcaldesa Natalia Chueca ha destacado el impacto de estos eventos en la economía y el turismo de la ciudad: "Podremos tener esta final que por primera vez se disputa con un formato de 6 equipos lo que nos permite disfrutar de más partidos y más aficionados que vendrán de más orígenes, más países y así, generar un mayor impacto económico en la ciudad".

Mientras, el presidente Azcón ha recordado como Zaragoza no acogía un evento de estas características desde los años 90: "La realidad es que nunca antes se había conseguido organizar un evento de estas características en una misma ciudad durante 3 años seguidos. Los que vamos teniendo una edad recordamos las Final Four de la Euroliga que se jugaron en el Pabellón Príncipe Felipe en los 90 y 95. Hace por tanto, 30 años que nuestro pabellón no alberga una evento de estas características. Vuelve a ser un hecho histórico".

Unos eventos que se enmarcan además, dentro de la Capitalidad Europea del Deporte que Zaragoza ostentará durante 2027.