El Real Zaragoza reconquista La Romareda con un vibrante y merecido triunfo ante el Sporting de Gijón (2-0)

El Real Zaragoza, en su mejor partido de la temporada, venció con claridad este domingo en La Romareda al Sporting de Gijón por dos goles a cero en un partido vibrante e intenso que, por fin, hizo las delicias de los dieciocho mil aficionados presentes en el estadio, que celebraron con alborozo los goles de Borja Sáinz y Nano Mesa, uno en cada tiempo.

Con este triunfo, el primero en casa, segundo consecutivo -son ya doce jornadas sin perder-, el conjunto aragonés da un salto cualitativo en la clasificación y en apenas cuatro días ha pasado de estar en el descenso a colocarse en la mitad de la tabla. Y, lo que es más importante, los de JIM hacen que ya se vean las cosas de otra manera, al tiempo que disipan dudas, angustias y urgencias. Este equipo, que necesitó doce partidos de esta liga para adelantarse por primera vez en el marcador, ahora lleva cuatro partidos seguidos haciéndolo (Girona, Mirandés, Burgos y Sporting). Que dure.

Han tenido que jugarse ocho partidos en casa para poder ofrecerle al fin en casa un triunfo a la grada en esta jornada 15 que puede significar un antes y un después. No ganaban los zaragocistas en su feudo desde el 20 de mayo (3-0 al Castellón el día que se aseguró matemáticamente la salvación en la temporada pasada). Y, con público, casi dos años. La afición de La Romareda no veía in situ ganar a su equipo desde hace 623 días, el 23 de febrero de 2020, justo antes de la pandemia (3-1 al Depor en una tarde inovidable y con el estadio lleno).

Si el triunfo del jueves pasado en Burgos, el que rompía la racha de empates, fue más afortunado que otra cosa tras un mal partido, esta vez sí que hay que decir bien alto que el Real Zaragoza hizo un partido excelente y muy completo en todas las facetas del juego. Es verdad que el Sporting, que encadenó su quinto partido sin ganar, es un conjunto que está yendo de más a menos, pero nunca se rindió ni le perdió la cara al partido, en el que tuvo también sus opciones y obligó a emplearse a fondo a la defensa zaragocista, en la que destacó una vez más Alejandro Francés, que se encumbró con una actuación imperial.

El partido arrancó con los blanquillos siendo superiores a su rival, dominando la pelota e incidiendo con confianza en campo rival. Ya en el minuto cinco, un centro lateral de un activo Borja Sainz no llegó a ser conectado por Álvaro Giménez, que ya olía el gol merodeando en el área pequeña. El Sporting respondió en la jugada siguiente con un peligroso tiro de Milovanov que salió rozando el poste.

Las alternancias de ocasiones siguieron en los minutos inmediatos, con James Igbekeme adoptando un papel de llegador. El nigeriano lo probó con dos tiros en apenas dos minutos: el primero, con su pierna derecha, se marchó arriba; mientras que el segundo, después de que Fran Gámez dejase pasar la pelota, se topó con una buena parada de Diego Mariño, que adivinó la dirección del lanzamiento. Entre los dos, los visitantes también lo intentaron con un remate lejano del panameño Puma Rodríguez que salió desviado por poco.

Los de Juan Ignacio Martínez continuaron sólidos en defensa y atrevidos y dinámicos en ataque. Esto, sumado a la alta presión que ejercieron los zaragocistas, forzó varias pérdidas sportinguistas que se tradujeron en opciones blanquillas. En el minuto 17, Álvaro Giménez hizo trabajar a Mariño, que, con su pie, mandó a saque de esquina el disparo sin ángulo del ariete; y, poco después, llegó la diana local.

En el minuto 30 se adelantaba el Real Zaragoza.Tras recuperar él mismo un balón en el medio campo, Borja Sainz se lanzó por su banda, regateando con un medido autopase que le permitió pisar área yejecutar un potente lanzamiento que Mariño tocó, pero no paró. Con el conjunto aragonés por delante, el equipo siguió plasmando sobre el municipal sus virtudes, neutralizando al Sporting y manteniendo la ventaja con algún que otro apuro hasta el descanso.

En la segunda parte, los zaragocistas pusieron tierra de por medio gracias a la diana de Nano Mesa en el minuto 62. Tras una magistral asistencia de Alejandro Francés, Nano se plantó solo ante Mariño, regateándolo y anotando por bajo para celebrar una diana que fue anulada momentáneamente. Sin embargo, tras ser la acción revisada en el VAR, el gol del tinerfeño subió al marcador, poniendo el dos a cero y levantando a toda la afición.

El equipo, solidario en todos los aspectos, resistió las acometidas rivales con un acertado bloque posicional e incluso pudo poner el tres a cero en una contra montada entre Iván Azón y Borja Sainz. El extremo, tras un gran control, se encontró con Mariño cuando el tercer tanto ya se intuía en el electrónico. El Real Zaragoza sumaba tres puntos de oro, la primera victoria en casa y la segunda consecutiva tras el triunfo en Burgos, y continua su escalada en LaLiga SmartBank.

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarria, Petrovic (Eguaras, 65'), Francho, James (Zapater, 84'), Borja Sainz (Lluís López, 88'), Nano Mesa (Bermejo, 65') y Álvaro G. (Iván Azón, 84').

Real Sporting: Mariño, Milovanov, Babín, Berrocal, García (Kravets, 79'), Pedro Díaz, Gragera (Berto, 62'), Gaspar (Méndez, 62'), Rodríguez, Villalba y Djuka.

Goles: 1-0; Borja Sainz (min. 30), 2-0; Nano Mesa (min. 62).

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a Petrovic (min. 45), a Nano Mesa (min. 59), a Jair (min, 80) y a Fran Gámez (min. 88) por parte del Real Zaragoza; y a Gaspar (min. 25), a Djuka (min. 67) y a Díaz (min. 77) por parte del Sporting.

Tras el partido disputado ante el Real Sporting de Gijón, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba la victoria blanquilla en La Romareda: “Hoy es un día muy muy feliz. Hemos pasado una dinámica en la que no ganabas en casa y teníamos que ganar sí o sí en nuestro estadio. Estoy contento especialmente por la afición. Que celebren esta victoria”.

El técnico alicantino señalaba que también estaba contento por la “competitividad del equipo”, que había superado a un conjunto “muy difícil” como es el cuadro asturiano, haciéndolo, además, con varios cambios respecto al último choque en Burgos:“Tenemos una plantilla amplia y podemos contar con todos. No podemos bajar el listón y esa competitividad va a hacer muy grande nuestra temporada”.

Por último, JIM, a pesar de la importancia de estos tres puntos en La Romareda, era consciente de que deben ir poco a poco para seguir escalando puestos en LaLiga SmartBank: “Hemos dado un pasito, pero en el fútbol hay que ganárselo partido a partido. La palabra que tenemos en mayúsculas en el vestuario es humildad”.



La plantilla zaragocista guardará descanso el lunes y el martes, para volver al trabajo el miércoles a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva y comenzar a preparar el siguiente enfrenamiento. Será ante la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria, donde el sábado (20:30 horas) tratarán de seguir sumando, aunque Juan Ignacio Martínez tendrá las bajas de Francés y Francho, con la selección sub-21, de César Yanis con Panamá, y de Petrovic y Nano Mesa, al ver ambos ante el Sporting la quinta tarjeta amarilla. Por el contrario podrían volver Vada, que ya estuvo convocado este domingo ante los asturianos y, quizás, incluso Narváez.