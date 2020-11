Un Real Zaragoza moribundo se desangra ante el Rayo (1-2)

Este miércoles, en el día que murió Maradona, el Real Zaragoza también dio un paso más hacia la muerte. Porque es un equipo absolutamente impotente. Se desangra. Se muere, si nadie lo remedia. El partido ante el Rayo Vallecano fue la ratificación de lo que ya era una evidencia con el anterior entrenador, Baraja, y que con Iván Martínez se sigue repitiendo. Los brotes verdes que todos queríamos ver con el cambio de técnico siguen sin aparecer. Y si hay alguno es insuficiente.

Al Real Zaragoza no le llega con lo que tiene. La dirección deportiva ha conformado una plantilla que es una ruina, un fiasco, un auténtico fracaso. Mediocre, descompensada e incapaz de competir en el fútbol profesional. Por eso, da lo mismo quién se siente en el banquillo, porque el principal problema es la plantilla. Baraja no la hacía mejor, más bien al revés. E Iván Martínez, al que han metido en una ratonera y están quemando con él una bala que podría haber servido de mucho en otro momento, ahora no parece la mejor opción tampoco. El muerto es demasiado grande para quien acaba de dar el salto desde su exitoso periplo en juveniles, pero sin ninguna experiencia en el ámbito profesional del fútbol.

El caso es que algo se tiene que hacer ya desde la cúpula, sin perder un minuto más. El equipo sólo ha conseguido en el terreno de juego 8 puntos de 39. Lleva diez partidos sin ganar y únicamente ha conseguido 3 puntos de los últimos 30. El diez por ciento de los puntos en juego en estos últimos diez partidos. Es, efectivamente, para echarse a temblar. Porque, a este ritmo, que parece imparable, en caída libre, el Real Zaragoza puede estar desahuciado ya en diciembre, antes de las Navidades. Y, en ese caso, de nada serviría ya cualquier reforma en enero, aunque fuese algo más que el par de retoques augurado por Lalo Arantegui, aunque esa reforma fuese en profundidad, la casa se vendría abajo igualmente.

Lo malo es que esa impotencia que se observa en el campo aún es mayor en la cúpula. La impotencia de los que pueden tomar decisiones se antoja como una triste realidad que no cambia. Los dueños del club tienen que hacer algo ya. Aunque les cueste mucho mover un dedo, aunque les pese. Les ha tocado a ellos este momento peligrosamente histórico y les toca resolverlo. Para empezar, mostrando que alguien verdaderamente toma el mando. Ya basta de esconder la cabeza como el avestruz. Y, desde luego, impidiendo que pueda seguir tomando decisiones quien se equivoca tanto. Una dirección deportiva desnortada no puede ser quien fiche en el mercado invernal, suponiendo que lleguemos con algo de respiración, con algo de vida a ese mercado.

Y ante el Rayo Vallecano se volvió a repetir la misma secuencia. Mismo desarrollo y mismo resultado en los tres partidos dirigidos por Iván Martínez. El equipo se adelanta en el marcador a pesar de no llegar apenas al marco contrario (las tres veces con un regalo del rival, esta vez del portero Dimitrievski, que pagó con su error tras el disparo de Igbekeme la jugada sucia con la que consiguió, en la misma portería, siendo el meta del Nástic, que expulsaran injustamente a Borja Iglesias). Y tras marcar primero, el rival de turno acaba remontando con un par de goles. La única mínima diferencia es que esta vez se logró llegar por primera vez en lo que llevamos de temporada con ventaja al descanso. Vana esperanza una vez más.

Aunque el conjunto rayista, lógicamente, salió en la reanudación buscando esa remontada, en el ecuador de la segunda parte, el Real Zaragoza gozó de su mejor ocasión para haber ampliado su ventaja en el marcador, con un intento de vaselina de Zanimacchia que superó a Dimitrievski, pero salió rozando el poste cuando ya se vislumbraba el gol. Este llegó, sin embargo, en la portería zaragocista, en la jugada siguiente. Antoñín, dentro del área, recogió un rechace de Cristian, que había evitado el gol en el cabezazo de Isi, pero nada pudo hacer ante el derechazo a quemarropa de su compañero. Así es el fútbol. Del posible 2-0 se pasó al 1-1.

Y apenas a siete minutos del final, Pozo remató dentro del área un centro desde la izquierda para anotar el segundo gol rayista y certificar una nueva derrota del Real Zaragoza, que no pudo reaccionar al golpe en los pocos minutos que faltaban, acabando una vez más rotos física y anímicamente. Y de nuevo sin puntos.

Real Zaragoza: Álvarez, Vigaray, Guitián, Jair, Chavarria, Eguaras, James, Francho, Zanimacchia (Bermejo, 74'), Narváez (Nieto, 74') y Vuckic (Gabriel Fernández, 66').

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Martos (Antoñín, 65'), Catena, Trejo (Isi, 65'), Andrés (Montiel, 65'), Qasmi, Advíncula, Álvaro, Pozo, Óscar y Martín.

Goles: 1-0, James Igbekeme (19’); 1-1, Antoñín (71'); 1-2, Pozo (83').

Árbitro: Iosu Galech Apezteguia (comité navarro). Amonestó por parte del Real Zaragoza a Vuckic (54') y Nieto (77'), y por el Rayo Vallecano a Velázquez (87') y Óscar (90').



El entrenador del Real Zaragoza, Iván Martínez, analizaba al final del partido la derrota de su equipo frente al Rayo Vallecano: "Ahora mismo todos estamos muy fastidiados, pero tenemos que seguir creyendo, seguir trabajando e intentado sacar esto adelante", afirmaba el técnico zaragocista en sus declaraciones a los medios de comunicación.

Iván Martínez explicaba que "teníamos un plan de partido claro, pero no lo hemos podido mantener durante los noventa y pico minutos, no nos ha dado. Es importante que hemos hecho cosas bien, pero no nos da para ganar y hay que seguir, porque debemos cambiar el camino de los resultados cuanto antes", añadía.

Así, el técnico se lamentaba de las ocasiones perdidas para haber ampliado el marcador antes del primer gol rayista: "Hemos tenido dos ocasiones para hacer el dos a cero. Pero lo que hemos hecho bien durante 70 minutos, tenemos que hacerlo durante 95", insistía el zaragozano, consciente de que "en Segunda División cualquier error te condena".

Ahora, el equipo se centra en "preparar lo mejor posible el partido contra el Español", porque "hay que seguir, no nos queda otra", según señalaba Iván Martínez, que se mostraba "preocupado por los resultados, pero esperanzado por la actitud, compromiso y el carácter del equipo".

La plantilla zaragocista volverá a entrenarse este jueves, en un ensayo que se desarrollará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva a partir de las 10:30 horas, pensando ya en el choque del domingo en el campo del Español.