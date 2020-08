Lalo confirma a Rubén Baraja como nuevo entrenador

Rubén Baraja será el entrenador del Real Zaragoza el curso que viene. Así lo ha confirmado esta mañana en rueda de prensa el Director Deportivo del conjunto aragonés, Lalo Arantegui. Con experiencia en Segunda División, el exfutbolista ha entrenado en el Tenerife este pasado curso, donde por cierto tuvo a sus órdenes a Dani Lasure, que vuelve tras cesión al club insular. Baraja firma por una temporada, más otra opcional.

Lalo Arantegui ha descrito esta mañana el perfil del nuevo técnico zaragozacista: "Tiene experiencia en Segunda División y recientemente ha estado en el Tenerife, donde ha hecho un gran trabajo. Además, puede imprimir a la plantilla el carácter que ya tenía como futbolista".

Es la apuesta del club que, además esta mañana, ha repasado el listado de la plantilla que queda para el curso que viene, más los que suben del filial y el juvenil y las cuatro nuevas incorporaciones del equipo aragonés que se anunciaban este miércoles. Todo esto, claro, sujeto al mercado de fichajes.

Y es que hay varios jugadores con buen cartel en Segunda, e incluso, en Primera División. Es el caso de Raúl Guti, que ha despertado el interés del Betis y del Levante y por el que el club aragonés puede hacer caja de cara al curso que viene.

CRISTIAN HASTA 2023

El que sí que seguirá una temporada más defendiendo la portería del conjunto aragonés será Cristian Álvarez. El Director Deportivo del club blanquillo ha anunciado la renovación del rosarino hasta el año 2023. También la del juvenil Francés, hasta el 2024. Ha hablado también de la situación de Shingi Kagawa. "Si quiere cumplir el año que le queda de contrato, por nosotros no va a ser". Respecto al interés por Borja Bastón ha añadido que "nunca he hablado de jugadores que no están en el club y no lo voy a hacer ahora".

Sobre el balance de la última temporada, Lalo ha sido claro: "La temporada pasada ha terminado con crueldad. El Real Zaragoza se mostró como un gran equipo antes de la pandemia, pero el parón nos mató".

