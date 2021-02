Frenazo en seco del Real Zaragoza, que quedó maniatado por el Alcorcón (0-1)

El Real Zaragoza vuelve a meterse en un lío importante al perder en la noche de este lunes ante el Alcorcón por cero a uno en La Romareda, desaprovechando así una magnífica oportunidad de alejarse del descenso, que vuelve a estar demasiado cerca, a un solo punto. El equipo de Juan Ignacio Martínez, en su peor partido desde la llegada del técnico alicantino, tuvo una noche aciaga y se vio superado por la disposición táctica de Juan Antonio Anquela, que logró maniatar desde el principio a los locales, que retornaron a su peor pasado reciente y volvieron a mostrar sensaciones preocupantes.

El conjunto aragonés, que en ningún momento se encontró cómodo en el partido, no pudo con el equipo madrileño, que fue mejor en lo táctico y en lo físico. Sólo al final de la primera mitad y en el inicio de la segunda apareció tímidamente en ataque el equipo zaragocista. Y cuando trataban de tener más el balón y empezaban a meterse en el encuentro, a los 65 minutos, los de JIM recibieron el mazazo de encajar un gol en el lanzamiento de un córner por parte del Alcorcón que el meta argentino Cristian Álvarez, en un mal intento de despeje por alto, acabó introduciéndose el balón en su propia portería

La primera parte arrancó con un Alcorcón muy intenso, que presionó con viveza la salida de balón de los zaragocistas e impidió a estos avanzar con claridad hacia campo contrario. La superioridad de los amarillos era evidente, aunque ello no impidió que Narváez tuviera la ocasión más clara tras una buena combinación con Álex Alegría.

Jair Amador cabeceó a los diez minutos un envío de Serio Bermejo, pero el remate salió fuera tras dar en Alejandro Francés. León la tuvo para los visitantes tras un saque de esquina, pero su tiro cayéndose salió por encima de la portería de un Cristian Álvarez que regresaba al once titular. Las opciones a balón parado fueron la mejor vía de ataque para los dos conjuntos en esta primera mitad. Álex Alegría remató arriba de cabeza por parte del cuadro aragonés, mientras que Fidel Escobar hizo lo propio para los madrileños.

El Real Zaragoza mejoró antes de marchar a vestuarios, y primero Narváez, con un chut con el interior que buscó la escuadra, tras habilitarle Alegría con un gran pase, y después Vigaray, que se quedó muy cerca de conectar con la testa un buen centro de Bermejo en la última acción antes del pitido del árbitro, pudieron poner en ventaja a los de Juan Ignacio Martínez.

En la segunda parte, el Alcorcón continuó su presión y orden sobre el campo, y, aunque los blanquillos se hicieron con el control de la pelota durante un tramo del duelo, el sólido bloque de conjunto de Anquela bloqueaba las acciones ofensivas locales. En el minuto 65, los visitantes de adelantaron en el marcadorgracias a un córner que lanzó Dani Ojeda y que, ante el intento de remate de cabeza de León, Cristian Álvarez, al intentar impedirlo, acabó metiéndose el balón en su propia meta.

Los de Juan Ignacio Martínez, a los que les sentó fatal el gol en contra, porque ya no mostraron apenas signos de recuperación, respondieron con un disparo de Narváez desde la izquierda, pero este se marchó a córner. Álex Alegría también lo intentó revolviéndose dentro del área, pero la zaga rival despejó el chut del delantero extremeño. En los últimos minutos, el equipo de JIM lo intentó hasta el final, hasta con cuatro delanteros en el campo (Alegría, Narváez, Azón y hasta Vuckic). Todos menos el Toro Fernández. Pero no fue capaz de empatar.Dani Jiménez atrapó el tiro con la derecha de Pep Chavarria en el 80, Francés no llegó a conectar un centro de Tejero en el 83, y un cabezazo de Iván cayó en las manos del meta.

Real Zaragoza: Cristian, Vigaray (Tejero, 80'), Francés, Jair, Chavarria (Vuckic, 88'), Eguaras, Francho (Zapater, 68'), James (Adrián, 68'), Bermejo (Iván, 80'), Narváez y Alegría.

AD Alcorcón: Jiménez, Laure, Escobar, David Fdez., León, Bellvis, Aguilera (Gorostidi, 82'), Nwakali (Fraile, 93'), Juanma, Ojeda (Arribas, 82') y Gual (Xisco, 82').

Goles: 0-1; Cristian Álvarez(pp. min. 65).

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). No amonestó a nadie.

Tras el partido, Juan Ignacio Martínez, valoraba la que era su primera derrota en La Romareda como entrenador zaragocista: “El rival ha hecho una presión muy buena en todos los aspectos y nos ha superado en los duelos. En el gol ha sucedido un accidente. En la segunda parte hemos tenido más el balón y hemos estado mejor, pero cuando más alternativas había, ha venido la desgracia del gol encajado”.

El técnico alicantino señalaba que el conjunto madrileño les había roto “una racha muy buena en La Romareda. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Llevábamos una buena dinámica y hoy ha sido una frenada en seco”, indicaba JIM.

Por último, expolicaba que el equipo irá a Oviedo“con la misma necesidad de conseguir los tres puntos. Estoy ocupadísimo en sacar la situación y en que los jugadores den el máximo”, concluía el entrenador.



La plantilla zaragocista se ejercitará este martes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en un entrenamiento que dará inicio a las 11:00 horas, en la que será la habitual sesión postpartido y mirará ya hacia su siguiente compromiso liguero frente al Real Oviedo, correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga SmartBank, que se disputará el próximo domingo a las 21 horas.

Por otra parte, las pruebas radiológicas llevadas a cabo este lunes al joven centrocampista uruguayo Juan Manuel Sanabria confirmaron que sufre una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda y podría perderse dos partidos.