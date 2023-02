Fran Escribá, en "Deportes COPE en Zaragoza": Sí, me planteo la posibilidad de jugar con un sólo delantero"

El entrenado del Real Zaragoza, Fran Escribá, ha visitado este miércoles los estudios de COPE ZARAGOZA. Y, como nos tiene acostumbrados, ha hablado claro y cristalino. Con su habitual facilidad de palabra y sin rehuir ninguna cuestión: “Cuando hablo intento ser yo. Nunca interpreto un personaje. Me expreso según me han educado. Respeto siempre a los otros, aunque opinemos distinto”.

Respecto al a su grado de satisfacción tras el cierre de mercado, según Escribá, “estoy contento con el trabajo de la dirección deportiva, porque soy consciente de las dificultades que había. Pero es verdad que nos hubiera gustado aligerar más la plantilla. No es cómodo tener muchos jugadores trabajando. Te quita calidad en los entrenamientos. Sé que el club piensa igual que yo en este sentido, pero no se ha podido hacer más. Para mí lo ideal es trabajar con 20 o 22 jugadores y luego tirar de la cantera cuando sea necesario”.

Respecto a las dos llegadas, Alarcón y Bebé,“estoy satisfecho. Hemos hecho dos muy buenas incorporaciones, internacionales, de redimiento inmediato...” Pero recalca que “nos sobra alguien en la plantilla. Por supuesto, respetamos el derecho de todos al trabajo y les trataremos lo mejor posible, aunque contaremos únicamente con los que nos sirven”, en clara referencia a Igbekeme.

Sobre el nigeriano, según Escribá, “antes de que regresara de la MLS ya tenía claro que no nos iba a aportar nada nuevo. Cuando un entrenador no cuenta con un jugador, lo mejor que puede hacer ese jugador es irse. No es bueno estar medio año sin competir. Ni para el club ni para el jugador. Sé que él querría competir, pero no ha debido salirle nada interesante... De todas formas, tiene contrato y hay que respetarlo. Su comportamiento es intachable. Otra cosa son las decisiones deporivas y yo se lo dije todo claramente. Sería una tontería ocultarlo”.

En cuanto a Quinteros, “la posiblidad de su salida era más una decisión suya, porque yo no quería quedarme sólo con tres centrales. Ël sí quería irse, pero no le salió nada interesante. No me importa seguir teniéndolo en la plantilla porque así estamos cuatro centrales y en cualquier momento puede ser necesario. Y estoy abierto a que si su rendimiento mejora pueda ser también una opción”.

Por lo que hace referencia a Vigaray, “No pasa nada con él. Dio un grandísimo rendimiento en su momento, pero tuvo una lesión muy grave. Es un jugador muy querido por todos. Pero son dos años muy duros de lesión y tiene una competencia muy dura en su posición. Me alegré mucho de su reaparición, pero ahora es algo que depende ya sólo de mí. Si algún día creo que es el que debe jugar, pues jugará. Dos años parado es mucho tiempo en la carrera de un futbolista”.

Sobre los objetivos del club, “una cosa es el proyecto del club y otra el equipo actual. El proyecto del club es claro y es lo que me sedujo para venir, además de la grandeza y la historia que hay detrás. Hay un proyecto de futuro, con unas bases serias para conseguir lo que todos queremos, que es ascender. Otra cosa es el momento actual. Creo que sería aventurado decir que con esta plantilla hay que subir. No tenemos la obligación del ascenso ahora”.

Según Escribá, “estamos ante equipos como el Alavés, el Levante, el Granada o el Éibar que, por plantilla y presupuesto sí que tienen la obligación de subir. Nosotros estamos ahora sentando las bases para dar el salto en el futuro, el año que viene. Ahora se trata de hacer este año la mejor temporada posible. Y dentro de eso somos ambiciosos y llegaremos hasta donde nos lleve la temporada. Pero el salto, si se puede, será el año que viene”.

Cree que Bermejo estará ya disponible este sábado ante el Alavés y reconoce que “es un palo” la lesión de Mollejo. Y sobre Azón, “en las primeras pruebas no se le detectó lesión, pero había molestias y se le acabó encontrando una pequeña rotura. Pequeña, pero es la tercera lesión de la temporada. Él quiere jugar lo antes posible, pero tenemos que ir con cuidado”.

En cuanto a las soluciones para estas bajas en ataque, según Escribá, “Sí, he pensado en la posibilidad de jugar ahora con un sólo delantero (Giuliano), y alguien enganchando por detrás, que podría ser Bermejo si está recuperado. Vada también podría servir para eso. Pero también he pensado en la opción de seguir con el sistema de dos delanteros. Y ahí está el nombre de Bebé. Pero también está el nombre de Puche. Me gusta mucho Puche. Le doy vueltas a todas las posibilidades”. Respecto a Pau Sans, que ha entrenado este miércoles con el primer equipo, “me parece un jugador muy interesante y con mucho desparpajo”.