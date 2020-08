El final más "cruel" para el Real Zaragoza

Horas después de la eliminación del playoff a manos del Elche (y del incombustible Nino) son muchos los aficionados blanquillos que todavía se frotan los ojos sin dar crédito al final de curso que ha vivido el Real Zaragoza. Precisamente en ese calificativo coincidían en el post partido tanto el técnico blanquillo, Víctor Fernández, como el presidente del club, Christian Lapetra.

A la hora de valorar lo que había sido la eliminatoria, Víctor fue franco: "Es lo que ocurre cuando tienes tantas ilusiones puestas en un proyecto y se te escapa en unos segundos. El vestuario está invadido por el dolor y la tristeza porque no hemos podido dejar contenta a la afición. Hace 14 meses que empezamos, ellos nos han acompañado y no hemos tenido el final feliz que esperábamos".

Añadía también en su comparecencia el míster que "es insoportable sufrir tantas desgracias, para cualquier equipo del mundo no poder contar en los momentos decisivos con jugadores tan diferenciales como lo son Dwamena, Puado, Suárez... Hemos hecho cosas buenas durante el partido y el fútbol ha sido de nuevo injusto con el equipo que ha intentado buscar la victoria. La conclusión es que en 180 minutos no hemos sido capaces de meter un gol y esto resume toda la eliminatoria".

Sobre su futuro, el técnico aseguró que no era el momento de hablar sobre ese asunto y no desveló si continuará en el conjunto blanquillo o no, aunque todo apunta a que no seguirá dirigiendo al Real Zaragoza.

COMPETICIÓN ADULTERADA

Después de que lo hiciera el técnico, el presidente Lapetra también salió a la sala de prensa para hablar, adelantando que "la valoración es difícil", pero para después decir que "hemos sido mejores que el Elche en toda la eliminatoria, pero nos ha faltado el gol que nos hubiera permitido pasar a la siguiente ronda", lo cuál provocó "una mezcla de decepción, tristeza y desolación".

En esa línea, el máximo dirigente del Real Zaragoza recordó que "vamos a seguir peleando en todos los ámbitos para que se reestablezca la equidad en toda la competición". Siguió defendiendo Lapetra que "es el sitio que le han hurtado decisiones de otros en el seno de la Liga" y que el club seguirá "defendiendo sus derechos".

