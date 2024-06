Emoción, fotos y esperanza: Así despide la afición del Real Zaragoza a la vieja Romareda

En 1957 se inauguró la Romareda, y Ramón Vila marcó el primer gol. En 2024, 67 años después, Alejandro Francés metió el último gol en propia. Ahora, los zaragocistas tienen una última oportunidad para despedirse del estadio en el que tantas emociones han vivido, tal y como lo conocemos.

La Romareda abre sus puertas hasta el 28 de junio para que los ciudadanos puedan tener un último recuerdo antes de que se derribe. Los aficionados podrán entrar por la puerta 16, recorrer el fondo norte del estadio y hacerse una última foto con el Gol Sur. En la entrada se ha colocado un cartel con el mensaje ¡Gracias por tanto, Romareda!

Algunos, emocionados, ya se han despedido. Un aficionado con sus hijos nos han contado que “quería que vieran el estadio donde tantas emociones hemos vivido. Para mi la Romareda es más que un estadio, es un sentimiento, es nuestra casa”.

Un recuerdo muy bonito para los más aficionados, pero también para los que nunca habían pisado este estadio, y han tenido, ahora, la oportunidad de visitarlo por primera, y última vez completo.

“Me ha encantado que se pueda visitar porque no había tenido oportunidad de venir nunca. Lo poco que he podido ver me ha encantado”, nos ha explicado una voluntaria.

Según nos ha contado la alcaldesa, Natalia Chueca, zaragocistas de todas las edades están disfrutando de esta última visita: “Personas de todas las edades, desde personas mayores, a niños con sus padres a jóvenes que hacen sus primera visitas solos con 14 años... La verdad que muy emocionante como todo el mundo tiene una historia vinculada la Romareda y como todo el mundo quiere tener ese último recuerdo de la Romareda completa antes de que empiecen los derribos”.

E importante: Las visitas son gratuitas y podrán hacerse de lunes a viernes sin reserva previa. Por las mañanas de 10 a 12 y por las tardes de 17 a 19.



¿Qué podemos ver en la visitas?

Se puede ver el campo vacío e incluso se apreciaban de lejos los huecos de los asientos que los aficionados se han llevado a su casas de recuerdo. Además de ver niños, jóvenes y mayores todos con camisetas del Real Zaragoza. Y como hemos dicho, hay aficionados de todas las edades.

Desde pequeños de 3 años “Me gusta mucho la Romareda y el Real Zaragoza” hasta un zaragocista que lleva yendo a la Romareda desde que se inauguró en 1957, y todavía recuerda alguna alineación: “Me acuerdo de una alineación de 1966: Yarza, Irusquieta, Santamaría, Reija, Pais, Violeta, Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra.

Y respecto a las obras, los derribos de la zona sur comenzarán en la primera quincena de julio, después del concierto de Enrique Bunbury, que tendrá lugar el 6 de julio.

Y vamos a recordar que la temporada que viene se jugará todavía en la Romareda pero con el Gol Sur en obras. Las dos temporadas siguientes, se jugarán en el estadio modular que estará en el Parking Norte. Y ya después se inaugurará la nueva Romareda, que por ahora sabemos que el aforo aumentará a 43.184 asientos, que tendrá 5 plantas, dos sótanos y una terraza 360 grados. Y que su estructura está pensada para que proteja del cierzo.