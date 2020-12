El Casademont Zaragoza se afianza en el liderato de su grupo en la BCL al ganar al Falco Szombathely (85-76)

El Casademont Zaragoza mantiene el liderato al final de la primera vuelta del Grupo D tras superar este miércoles al Falco Szombathely (85-76) en un partido con dos partes muy diferenciadas. En la primera, los maños dominaron con un buen balance ofensivo y defensivo que les llevó a amasar una renta cercana a los veinte puntos, pero en la segunda se relajaron y tuvieron que trabajar para cerrar un nuevo triunfo en el que destacó el regreso de Javier Justiz.

El inicio de los locales se asemejaba a la de los últimos encuentros, quizá sin tanta electricidad. Solo los errores locales en el pase o los rebotes no capturados en defensa daban cierta chance a los visitantes, con escasa fortuna en el tiro gracias en buena parte a la buena defensa rojilla. Ennis y Benzing se sumaron en la anotación, replicado por Anderson en el triple húngaro, para cerrar más apretado de lo previsto el primer tramo, con un 2+1 de Hlinason, asistido por Ennis.

Arrancó el segundo tramo con la salida de Justiz después de mucho tiempo y anotado los primeros puntos del cuarto en el primer balón que tocó. Era el premio a la constancia y al trabajo duro arropado por un cuerpo médico que ha acompañado al cubano en todo momento. Justiz era la referencia interior, como Hlinason en el primer tramo. Javi García, se iba al triple a la asistencia del primer 2+1 del cubano en dura pugna con Searcy. El segundo 2+1 de Justiz sellaba el 33-20. Hlinason dio el relvo tras más de seis minutos en cancha del cubano, con 9 puntos, con 4 de 4 en tiros de 2. Además, Casademont Zaragoza alcanzó el 47-27 con el triple de Brussino en el desenlace de un segundo tramo, en el que Sulaimon se sumaba al acierto exterior para encarar el choque con 19 puntos de ventaja en el descanso.

Tras la pausa, Justiz regresó a cancha a sumar minutos, con el equipo sumando para poner distancia, con esa misma defensa. Intentaba Falco acercarse, pero Brussino, de triple, se hacía fuerte para mantener distancias en el marcador. En ataque se sostenía bien el equipo con Benzing, pero atrás la efectividad foránea fue rascando puntos hasta que Szombathely forzó el tiempo de Sergio Hernández tras un 11-19 de parcial en el tramo. Acabado el tramo, el 65-57 con la canasta de Ennis sobre la bocina, abrió las opciones del rival.

Comenzó esa contrarreloj de último cuarto en la que uno quiere escaparse y el otro alcanzar a quien lleva la delantera. Con un poco que pisó el acelerador Casademont Zaragoza desde el triple con Ennis, la ventaja se abría, pero el choque se iba a disputar hasta el final. Sulaimon, con 5 puntos seguidos, achuchaba para despegarse, pero Searcy seguía anotando desde 5 metros, como Benzing desde el 6,75, hasta forzar el tiempo muerto con 83-71 a 3,49 de acabar. No peligraba la victoria final, solo la diferencia, porque Casademont Zaragoza apretó y supo jugar en ese guión para mantener el triunfo final.

Casademont Zaragoza 85: Bray (-), Ennis (), Benzing (), Barreiro (), Hlinason (12) -cinco inicial- Justiz (12), Sulaimon (13), Brussino (9), García (6).

Falco Szombathely 76: Anderson (5), Perl (17), Varadi (6), Bruinsma (21), Searcy (15) -cinco inicial- Milosevic (5), Lake (7).

Parciales: 19-14/31-17/15-26/20-19

Árbitros: Maeste (FRA), Yilmaz (TUR), Karabilecen (TUR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la Basketball Champions League, disputado en el pabellón Príncipe Felipe.

Sergio Hernández, el técnico de Casademont Zaragoza, analizaba al final del partido la victoria frente al Falco Szombathely en el pabellón Príncipe Felipe, en un duelo de contrastes con brillo en la primera parte y sufrimiento en la segunda: «Hemos tratado de hacer el mejor partido posible en la primera parte, excepto en los dos primeros minutos en los que cambiamos las normas en defensa y conseguimos una ventaja de 20 puntos, así que no hay nada que decir. Luego, en la segunda parte, como ha dicho Javier, nos relajamos un tanto con el marcador y eso no es bueno porque ellos son un gran equipo, con buenos tiradores, grandes jugadores en el uno contra uno y hemos tenido dificultades para parar el ‘Spanish pick and roll’ y encontraron con facilidad a su hombre grande. Además, no se usaron las faltas correctamente y lo achaco a falta de concentración. No me enfado con el equipo sino también conmigo porque soy parte del equipo y hay que estar concentrado los 40 minutos».

Por su parte, Javier Justiz celebraba su regreso al parqué con una importante victoria en la que contribuía con 12 puntos y 5/7 en tiros de campo en 16,21 minutos de juego: «Fue un partido que empezó bastante bien, pero por nuestra parte hubo algo de relajación por el marcador y les dimos chance de que se metieran en partido. En cuanto a mí, estuve muy presionado cuando ya me dijeron que me iban a convocar. Venía de 11 meses sin jugar partido oficial, precisamente en la Basketball Champions League. Al meter la primera canasta tan rápido libere la presión un poco de cómo lo iba a hacer. Me sentí bastante bien y al final un poco de fatiga porque no es igual un entrenamiento que un partido oficial. Estoy bastante contento con lo que pude hacer y espero hacerlo mejor en el próximo partido y seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda».