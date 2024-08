Begoña García: “Esta es una buena forma de acabar mi trayectoria”

Las 'RedSticks', las chicas del hockey hierba, también tienen un trocito aragonés: Begoña García. La jugadora de hockey hierba vive sus terceros Juegos Olímpicos. Tiene 29 años y estos, lo más probable, es que sean sus últimos juegos.

Ella es una de las veteranas del equipo que ha conseguido el objetivo de este 2024 que era llegar a cuartos de final, y así nos lo contaba en COOPE: “Nuestro primer objetivo era llegar con opciones de competir evitando a Holanda”.

El partido fue intenso pero España perdió frente Bélgica por 2 a 0. “El partido en 3 minutos se nos escapó y nos dio mucha rabia porque habíamos estado manteniendo el resultado” nos cuenta Begoña. Aunque en un principio era inevitable el mal sabor de boca, “cuando lo veamos desde otro punto de vista estaremos muy contentas” asegura la zaragozana.

El equipo ha cumplido el objetivo aunque ¿podrían haber hecho más? Quizá si, si hubieran tenido una preparación más acorde. España no pudo competir con equipos de alto nivel hasta que no han llegado a París, y eso ha podido influir en el rendimiento final.

París, una ciudad repleta de españoles

No ha sido fácil para Begoña llegar a Paris tras un año de parón por temas académicos. Son los terceros Juegos Olímpicos para ella y “se viven de distinta forma pero con su parte especial, los ves cómo los últimos y los quieres aprovechar al máximo” nos cuenta.



Lo que sí ha sido diferente ha sido la afición. “Se ha notado que ha venido mucha gente de España. Nos animaban muchísimo”. Y es que es una alegría extra contar con las gradas llenas de gente y de banderas españolas. “En Tokio no hubo público y en Rio no había tantos españoles” recuerda.

Una nueva vida

A sus 29 años Begoña sabe que estos pueden ser sus últimos años. “No he decidido aún si voy a dejar la selección este año, no he dicho nada oficialmente pero creo que ya es una buena forma de acabar mi trayectoria. Estoy muy contenta y satisfecha de mi carrera”. Ahora Begoña volverá a la vida real, incluso a buscar un trabajo. Para ella se abre ahora “otra etapa de la vida”. ¡Suerte Begoña!