Azcón: "Estamos dispuestos a arrimar el hombro en el proyecto de la nueva Romareda"

El futuro del estadio de La Romareda ha estado muy presente en la primera reunión institucional que se ha celebrado esta mañana entre el presidente de Aragón Jorge Azcón y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento en el que se alcanzó el consenso necesario para buscar esa colaboración institucional que permita que Zaragoza tenga el campo de fútbol que necesita.

Ayer, tanto PP, PSOE como VOX, se mostraron partidarios de iniciar estas conversaciones con la DGA, la Diputación provincial y el Real Zaragoza. La única que no lo tiene tan claro es Zaragoza en Común que sigue empeñada en reformar el estadio actual en lugar de construir uno nuevo. Para la alcaldesa Natalia Chueca, Zaragoza tiene por delante una nueva oportunidad que la ciudad no puede desaprovechar. Recordamos que el Real Zaragoza renunció a seguir con este proyecto en solitario tras el recurso presentado por Podemos que les impedía conseguir la financiación externa que necesitaba. Una situación que el presidente de Aragón ha calificado de "indeseable". Y es que ahora los zaragozanos tendrán que colaborar con sus impuestos a financiar el nuevo estadio cuando antes no le iba a costar ni un euro a la ciudad.

Azcón le ha garantizado al Ayuntamiento el apoyo del Gobierno de Aragón. El presidente cree que el Real Zaragoza seguirá jugando un papel fundamental en toda esta historia, pero la administración regional también va a arrimar el hombro. La alcaldesa por su parte ha anunciado que de manera inminente, tiene previsto reunirse también con el club y con el Consejo Superior de Deportes.

En este nuevo clima de entendimiento y colaboración, Ayuntamiento y DGA se han comprometido a seguir trabajando con rapidez para llegar a tiempo de cumplir los plazos y que Zaragoza pueda convertirse en subsede del Mundial 2030 en el que caso de que sean España, Portugal y Marruecos, los países que lo organicen.

