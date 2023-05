Azcón en COPE: "Lambán dice que no ha visto la nueva Romareda, pero en el fondo le parece un campazo"

Jorge Azcón, candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, ha hablado en Deportes COPE del proyecto del nuevo campo de fútbol de Zaragoza. La reforma para llevar a cabo la nueva Romareda se presentó hace unos días y supone uno de los grandes logros de Azcón como alcalde. Por primera vez, el proyecto del nuevo campo se realiza con financiación del Real Zaragoza y no con el presupuesto municipal.

El proyecto del nuevo campo no ha estado exento de trabas por parte del Gobierno de Aragón que ha presentado en los últimos meses varias alegaciones al respecto, entre ellas, sobre la propiedad de los suelos o sobre los organismos por los que debía pasar el proyecto para recibir el visto bueno. Todo ello ha desatado la polémica en torno al nuevo campo entre el ejecutivo autonómico de Lambán y el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Me parece que Lambán quiere poco al Real Zaragoza"

Lambán ha llegado a decir durante esta campaña que el Real Zaragoza le ha hecho la campaña electoral al PP a lo que Azcón ha respondido en COPE afirmando que "esto no es nada nuevo porque Lambán lleva tiempo equivocándose con el campo de fútbol". A lo que ha añadido que "la única operación que politizó el Real Zaragoza la hizo el PSOE cuando puso a Bandrés de presidente cuando venía de ser Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón de los socialistas. Es incomprensible que Lambán esté haciendo lo que está haciendo porque ha criticado hasta a los inversores zaragocistas por ser extranjeros".

Es el cuarto proyecto que se presenta del nuevo campo de fútbol y es, a juicio de Azcón, "el mejor de todos porque no lo pagan los impuestos de los zaragozanos, sino el Real Zaragoza, y a pesar de ello, el PSOE está en contra del proyecto y está intentando boicotearlo constantemente"

Además, el líder socialista también ha asegurado no haber visto el proyecto del nuevo campo de fútbol. "Estoy convencido de que lo ha visto pero no quiere opinar sobre el diseño de la nueva Romareda. Claro que lo ha visto y en el fondo le pasará como a la inmensa mayoría de los zaragocistas: le parece un campazo. Entonces, para no reconocer que le parece un campazo tiene que inventarse eso de que no lo ha visto, pero tengo más claro que el agua que sí lo ha visto", ha afirmado Azcón en COPE.

Azcón también se ha referido a la despedida de Zapater que se ha hecho pública este mismo jueves: "Me ha sorprendido. Duele cuando alguien que ha sido tanto en el Real Zaragoza lo deja. Es un momento triste para él y para los zaragocistas".

