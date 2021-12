El Almería, líder incontestable, descose a un Real Zaragoza desbordado y decepcionante (3-0)

El Real Zaragoza cayó derrotado sin paliativos este sábado en el estadio de los Juegos Mediterráneos por tres goles a cero ante el líder de la competición, la Unión Deportiva Almería, que demostró la clara diferencia que le separa de un conjunto aragonés que cuajó una actuación decepcionante. Es la cuarta derrota de los de JIM en esta temporada, pero hacía dieciocho jornadas que no perdían fuera de casa, desde que cayeron en Valladolid el 20 de agosto en el segundo partido de liga.

Los zaragocistas, desbordados ante un equipo local muy superior en todo momento, aguantaron el chaparrón en la primera parte con algo de fortuna y, sobre todo, gracias a la rodilla salvadora de Cristian Álvarez, que hizo una gran parada de portero de balonmano ante Arnau. Pero en la segunda parte el equipo aragonés ofreció su peor versión, que ya dábamos por olvidada, especialmente en una preocupante última media hora, a partir del primer gol almeriense.

Era el minuto 16 de la segunda parte cuando el omnipresente delantero nigeriano Sadiq adelantaba a su equipo. No era injusto ni mucho menos que el Almería se pusiera por delante, pero lo que más rabia produjo ese momento fue que lo lograra merced a un auténtico regalo visitante y no en una jugada de mérito propio, que también las había tenido. Un fallo colectivo de los zaragocistas, con una pérdida de balón de Bermejo en el centro del campo, unido a la falta de entendimiento entre Francés y Cristian Álvarez, propició que Sadiq no desaprovechara el obsequio y abriera un camino que ya fue demasiado fácil para el líder incontestable de la categoría.

Ese tanto, mal contrarrestado en los cambios, que no aportaron nada -Zapater y Eguaras ya apenas contribuyen a que el equipo sea competitivo-, supuso el desmoronamiento final de un Real Zaragoza que encajó dos tantos más, de Pozo en el minuto 85 y de Ramazani en el 91, para una derrota que escuece por su contundencia.

UD Almería: Fernando, Pozo (Villar, 90'), Chumi, Babic, Centelles, De La Hoz, Samú, Arnau (Robertone, 62'), Lazo (Ramazani, 62'), Portillo (Nieto, 80') y Sadiq (Sousa, 80').

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarria, Petrovic (Eguaras, 80'), Francho (Iván Azón, 80'), James (Nano Mesa, 45'), Bermejo (Zapater, 67'), Narváez y Álvaro G.

Goles: 1-0; Sadiq (min. 62), 2-0; Pozo (min. 85), 3-0; Ramazani (min. 91).

Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño). Amonestó a Samú (min. 37) y a Babic (min. 58) por parte del Almería.



Tras el encuentro frente a la UD Almería, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el choque disputado en el estadio de Los Juegos Mediterráneos: “Son muchas las lecturas que se pueden hacer, pero hay que ser honestos: han sido mejores que nosotros. El Almería es de los mejores equipos de la categoría, sino el mejor. Estoy molesto por lo que ha pasado al final porque quiero que mi equipo compita hasta el minuto 90”.

El técnico alicantino destacaba que “ha habido momentos” en los que los blanquillos han tenido posibilidades, y que la jugada del uno a cero ha sido “fortuita”, quedándose con un balance positivo del rendimiento del conjunto zaragocista a domicilio: “Hemos hecho una primera vuelta muy buena fuera de casa”.



La expedición blanquilla llegará a Zaragoza este domingo a primera hora de la tarde y volverá a los entrenamientos el lunes a las 10:30 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Será el único entrenamiento que tendrán los de JIM antes del encuentro de Copa del Rey que los aragoneses jugarán el martes en La Romareda contra el Burgos Club de Fútbol (20:00 horas).