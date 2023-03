La nueva moda: Ternasco asado

El Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón ha presentado la segunda edición del Mes del Ternasco asado, que se desarrollará del 1 al 31 de marzo en restaurantes, carnicerías, supermercados e hipermercados fieles al Ternasco de Aragón. El objetivo es destacar el papel del Ternasco asado como plato referente de la gastronomía aragonesa, sin duda uno de los "Alimentos nobles" más representativos de nuestra tierra. Según nos cuenta Diego Franco, asesor de Marketing y Coordinador de Campañas en "Contigo Pan y Cebolla" se busca también incentivar el consumo de la carne rosa tanto en restaurantes como en casa.

Quizá la acción más relevante es el concurso del Ternasco asado en 50 restaurantes que proponen hasta 67 platos con recetas tradicionales y no tradicionales. La participación de establecimientos se ha incrementado un 15% respecto a la primera edición del 2022 y la de platos un 50%. La principal novedad de este año es que los establecimientos participantes pueden competir en la categoría tradicional y/o en la no tradicional. Concretamente se ofertarán 38 asados tradicionales y 29 no tradicionales, contando que 17 establecimientos participan en ambas categorías. Se entiende por Ternasco asado tradicional aquel plato elaborado y servido con cualquier parte con hueso de Ternasco de Aragón I.G.P. asada en horno y acompañada por patatas panadera. Y por no tradicional a los asados de Ternasco de Aragón I.G.P. que no cumplen todos los requisitos obligatorios para la categoría tradicional: lingotes deshuesados, cortes deshuesados y rellenos, así como los acompañados por guarniciones y salsas alternativas.

El Ternasco de Aragón es ya reconocido como la carne rosa, aglutinando los beneficios de la carne blanca y las virtudes de la carne roja. Una carne sabrosa, sostenible, nutritiva y equilibrada. En las conclusiones de los diferentes estudios científicos desarrollados por la Universidad de Zaragoza en los últimos 15 años destacan varios beneficios nutricionales y de salud centrados en el consumo de la paletilla y la pierna, los dos cortes más usados para elaborar Ternasco asado: - La pierna y paletilla de Ternasco de Aragón tienen un bajo contenido en grasa. La pierna tiene apenas entre el 9,6% y el 12,1% y la paletilla entre 12,7% y el 14,5%. Toda la información del Mes del Ternasco asado está ya disponible en la web www.ternascoasado.es





