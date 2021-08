Cuál es la forma más correcta de llevar a nuestras mascotas en el coche

Toma buena nota de los consejos que nos ofrece el comparador de seguros de coche Acierto.com, para viajar con seguridad con nuestras mascotas. Es importante que el animal no interfiera con el conductor. Esto puede conseguirse de diferentes modos: si el animal es pequeño podemos llevarlo en el transportín y dejarlo en el suelo del asiento trasero, mientras que si es más grande una opción es colocar una rejilla o red en el maletero y sujetarle con un arnés de doble anclaje.



También puede ir correctamente atado (con un accesorio específico o arnés de doble anclaje) en los asientos traseros. Siempre y cuando esto no suponga un peligro para el conductor, el resto de ocupantes ni para él mismo. Otras cuestiones que deben tenerse en cuenta es que el transportín en el que viaje la mascota sea acorde a sus gustos y necesidades, no darle de comer antes de emprender la marcha, llevarle al veterinario unos días antes, fijar descansos y llevar ropa o juguetes que le hagan sentir bien.



También hay que tener mucho cuidado con perderle de vista ante la posibilidad de tener un accidente. ¿Cómo actúa el seguro en este caso?¿Hay aseguradoras que cubren a las mascotas? Hay algunas que, en caso de que el propietario sea hospitalizado como consecuencia de un accidente de tráfico, se hacen cargo de los gastos de desplazamiento de la mascota (o del familiar que vaya a recogerla). Otras pagan su custodia durante un tiempo y hasta el límite fijado en la póliza.



Aquí puede haber algunas exclusiones como por ejemplo, que la compañía no cubra a animales por encima de los 75 kilogramos, o que limiten el servicio a gatos y perros. Independientemente de esta garantía, se suele incluir a los animales en la definición de daños materiales: “Pérdida o deterioro de cosas o animales”. Por tanto, quedarían incluidos en las garantías que el seguro ofrezca para cubrir esos daños materiales. Además, también puede resultar conveniente tener contratada la cobertura de Asistencia Veterinaria por Accidente en el seguro de mascotas.

Más del 40% no lleva bien a su mascota en el coche

Desgraciadamente, son muchos los conductores que no llevan adecuadamente a su mascota en el coche: el porcentaje ronda el 45%. Lo más alarmante es que un conductor de cada cinco aseguran que han dejado suelta a su mascota por el interior del habitáculo alguna vez. El resto no las lleva con los mecanismos de seguridad pertinentes, entre otros.



La consecuencia más inmediata es que un 23% afirma que su mascota le ha distraído mientras conducía. Con los peligros que eso implica. La sanción por no llevar a la mascota correctamente en el coche puede conllevar multas de hasta 500 euros en algunos casos graves. Las sanciones parten desde los 80 euros –cuando no va bien sujeta– y oscilan entre los 200 y 500 si invade el espacio del conductor, viaja sobre el regazo, está suelto... Además debemos tenemos en cuenta en caso de accidente que. según la Guardia Civil, a 50 kilómetros por hora, el peso del animal se multiplica por 25.

