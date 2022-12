Así entran a robar en tu casa en cuestión de minutos

Ponte en esta situación. Vas a dejar a tus hijos al colegio y cuando vuelves, han entrado a robar en tu casa. Cuestión de minutos. Imagina también que te vas de vacaciones estos días de puente, o en Navidad, y cuando regresas, te encuentras con que se han llevado de todo. Vamos a contarte qué podemos hacer para intentar evitarlo, en la medida de lo posible.

La Policía Nacional describe dos modos de actuar bastante diferenciados. Están, por un lado, los “oportunistas”, como los describe el portavoz del 091, Cristian Aventín. Son los que aprovechan la mínima ocasión para actuar de forma muy rápida. Lo hacen por ejemplo, cuando mientras dejas a tus hijos en el colegio o haces la compra. “Llaman al timbre y si no hay nadie, saben quedisponen de tres o cinco minutos para entrar, no necesitan más”, describe. En estos casos, se llevan cosas “que les quepan en los bolsillos y les permitan una huida rápida, como dinero en efectivo o joyas”.

En los robos rápidos, los delincuentes buscan dinero en efectivo y joyas, cosas de valor de pequeño tamaño que puedan ocultar fácilmente para guir de forma rápidaPOLICÍA NACIONAL





Pero no es el único modus operandi. Esta misma semana, la Policía Nacional ha desmantelado una banda georgiana cuando iba a desvalijar un bloque de viviendas. En este caso, fue un vecino quien alertó a los agentes. En estos casos, utilizan marcas para saber qué pisos están vacíos y entran de noche, cuando saben que no hay nadie, para desvalijar todo lo que pueden sin que nadie les moleste.

Cuando acceden a una urbanización suelen robar en varios pisos, “aprovechando que han conseguido acceder, ya sea por la puerta principal, el garaje o saltando una valla”. Por eso cuando un vecino dice que le han entrado, salen varios más a los que también les han robado o lo han intentado.

Las marcas que utilizan son “prácticamente inapreciables a simple vista”. Se trata, por ejemplo, de “pequeños hilos de silicona entre la hoja de la puerta y el marco, para que si abrimos la puerta se rompa”; o de “pequeños trozos de plástico que se rompen al abrir y no hacen ruido al caer al suelo”. En cualquier caso, si los detectamos, debemos llamar inmediatamente al 091.

Testigos de plástico que los ladrones utilizan para marcar las puertas de las viviendasPOLICÍA NACIONAL





De hecho, es la forma de proceder en cualquier situación anómala. Si llegamos a casa y nos encontramos la cerradura forzada, debemos llamar de inmediato a la Policía porque es posible incluso que los ladrones todavía estén dentro. Y si no es así y somos conscientes de que han entrado a robar una vez que ya hemos accedido a la vivienda, “no hay que tocar nada, debemos salir y llamar al 091 para que nos digan cómo proceder, ya que vendrán a tomar huellas y no debemos interferir”, señala.

CONSEJOS ANTI LADRONES

Para evitar situaciones desagradables, podemos seguir consejos básicos que nos pueden ayudar. Para empezar, algo tan sencillo como cerrar bien la puerta se convierte en un elemento de precaución fundamental. “Si tenemos la cerradura, hay que usar las dos, porque hay grupos itinerantes que se dedican a robar con la técnica del 'resbalón', abriendo las puertas que están cerradas solo con el portazo en cuestión de segundos, vamos a ponérselo difícil”, señala Aventín.

Desde la Policía nos recomiendan también no bajar del todo las persianas, porque “si vemos a las 12 de la mañana una ventana totalmente cerrada, es una señal de que no hay nadie”. Podemos usar mecanismos automáticos para encender y apagar las luces, decirle a alguien de confianza que recoja nuestra correspondencia para que el buzón no se llene...

Vídeo Imagen de una mirilla digitalPOLICÍA NACIONAL





En estos casos “funciona muy bien ser buen vecino”. Por ejemplo, cuando los servicios de limpieza enrollan el felpudo y lo dejan junto a nuestra puerta, “nosotros podemos ponerlo bien para que 'el malo' no sepa que en esa casa no están”, aconseja.

CUIDADO CON LAS REDES SOCIALES

Una de las recomendaciones que cobra más importancia con el paso del tiempo es tener mucho cuidado con la información que proporcionamos y a quién se la damos.

Aventín explica una situación que él mismo vivió recientemente, en la que un vecino de la localidad en la que vive había dejado un cartel en su puerta en la que se podía leer: “Señor cartero, estoy fuera, deje los paquetes al vecino”. Para la Policía Nacional, eso es como decirle a una banda itinerante de ladrones: “Aquí tiene mi puerta, ábrala como quiera”.

Las redes sociales ayudan poco porque “nos vamos y se lo decimos al mundo”. Por eso, insiste en la importancia de “no dar pistas”. “Si queremos presumir de vacaciones, mejor que lo hagamos a la vuelta”, concluye.

