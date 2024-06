Atiende a una pareja en una tienda de Zaragoza y termina molestando al novio al pagar: "Soltar esa frase"

Ser dependiente en una tienda implica trabajar de cara al público y este trabajo suele ser un imán para los problemas. En ocasiones, una frase malentendida puede suponer un conflicto entre el trabajador y el cliente. Esto es lo que le sucede a un joven de Zaragoza, que explica su desagradable experiencia en TikTok.

Los trabajos de cara al público requieren habilidades sociales y comunicativas que no todas las personas poseen. Además, el tratar directamente con clientes la mayor parte del día hace que las personas tengan que amoldarse a comportamientos y a personalidades muy diferentes.

Cuando hablamos de trabajar de cara al público sin especificar más, puede dar la impresión de que hablamos de un único puesto de trabajo y, por tanto, de un único perfil profesional que requiere siempre el desarrollo de las mismas habilidades técnicas y psicológicas.

Empatía, don de gentes, buena presencia, paciencia, amabilidad... ¿Te suenan? Todas ellas son cualidades o requisitos que se suelen exigir a la hora de optar para un trabajo de cara al público, además de la formación correspondiente o la experiencia, dependiendo del puesto.

Atiende a una pareja

"Ya está", comienza su vídeo este usuario de TikTok, "ya la he vuelto a liar": "La he liado, la he liado y la he liado". El joven explica que "entra un hombre a la tienda con una chica que tendría mi edad y me pide un par de zapatillas": "Le doy las zapatillas que quería. El hombre se las prueba todo bien y la chica dice: Oye, me puedes traer estas en el 39".

El protagonista de la historia se las lleva sin problemas: "Yo hablo con todo el mundo. Así que tuvimos una conversación muy amena y estuvimos hablando mucho tiempo entre risas y todo. Y viene el momento de pagar. El hombre tenía como 60 años y la chica, lo dicho, tenía mi edad, no más". En ese momento, la joven pregunta: "¿Cuánto cuestan?".

"Pues son 119,99", contestó el dependiente. "Entonces yo veo que ella le mira así, en plan, con cara de cómpramelas y el hombre sonríe y le dice va, cógelas", sigue relatando, "nos reímos, estoy llevándole la caja y me dice la chica": "Así da gusto comprar". Ahí viene el error que comete este joven de Zaragoza.

Explica que "inocentemente respondí": "A mí cuando me compran cosas mis padres también lo agradezco muchísimo". "Mal momento, muy mal momento para soltar esa frase", señala el dependiente, "porque justo delante iba el hombre": "Se gira y me dice, serio, serio, serio: Esta chica es mi novia".

Termina molestando al novio

"Es que en ese momento ya no es un tierra trágame", explica el usuario de TikTok, "por favor, teletranspórtame a una isla desierta donde esté yo solo y me pueda morir tranquilo, ¿vale?": "No le hizo ni gracia y es normal y la chica venga a reírse". Una situación muy desagradable para las dos partes.

Aunque ella se lo estaba pasando en grande con este panorama. El joven señala que "les pedí perdón y coge la chica y suelta": "No, no, si debería estar más que acostumbrado". Después de ese instante, pagaron las zapatillas: "La chica vino a despedirse, el hombre desde bastante lejos, pero madre mía, ¡qué liada!".