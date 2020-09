El CV Teruel levanta en Los Planos su novena supercopa de España

Comenzó la temporada 20/21 con el gran clásico de la última década: CV Teruel contra el Unicaja Costa de Almería. El pabellón Los Planos presentaba el aforo máximo permitido, 300 personas, que cumplieron escrupulosamente. las medidas de higiene y distancia de seguridad.

El primer set comenzó igualado, con los dos equipos tanteándose, poco a poco los locales fueron ajustando el saque y haciendo más daño a la recepción almeriense alejándose en el marcador en 4, 5 puntos, que a la postre fueron definitivos. 25-19.

En el segundo los turolenses comenzaron muy fuertes y rápidamente se distanciaron, 8-2. El saque seguía haciendo daño a Almería y en ataque hacían unos porcentajes muy altos. Los minutos pasaban y Unicaja Costa de Almería no lograba frenar el mejor juego local, llegando así al 25-13.

En el tercero y último, de nuevo, con una gran efectividad en el saque, el CV Teruel volvió a tomar las riendas del electrónico. Pero aunque Unicaja Costa de Almería no iba a bajar los brazos y lograba recortar la diferencia, poco a poco los naranjas no permitieron la remontada y volvieron a la renta inicial. Así se llegó al tramo definitivo, en donde los turolenses no dejaron pasar la oportunidad de cerrar la manga y llevarse la Supercopa a casa. 25-18.

A continuación fue la entrega de trofeos:

El MVP del partido recayó en Jordi Ramón, entregándole el trofeo D. Manuel Rando, Presidente de la Diputación Provincial de Teruel.

El trofeo de subcampeón fue entregado a Ignacio Sánchez, capitán de Unicaja Costa de Almería por la Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón Dª Maite Pérez.

Y la Copa de campeones de la Supercopa fue entregada a Thomás Ereu, capitán del CV Teruel por Dª Emma Buj, Alcaldesa de la Ciudad y D. Agustín Martín Santos, Presidente de la RFEVB.