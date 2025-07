Teruel debate el estado de la ciudad sin Teruel Existe y PSOE: "No ha habido diálogo"

Teruel debate el estado de la ciudad sin los principales partidos de la oposición. Teruel Existe, que cuenta con 5 concejales en el pleno municipal, y el PSOE, que cuenta con 3, han decidido no participar y proponen que se celebre en el mes de septiembre. Petición que ha sido rechazada por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta con 11 ediles. Por su parte, VOX, con dos concejalas, a pesar de haber criticado junto a Teruel Existe y PSOE.

¿por qué se han plantado?

La propuesta de convocar un pleno anual para debatir sobre el estado de la ciudad fue aprobada por unanimidad en diciembre de 2023. Contemplaba específicamente que esta sesión extraordinaria se celebrara en los seis primeros meses de año, precisamente para evitar que coincidiera con el periodo vacacional de los turolenses y, en particular, de los funcionarios del Ayuntamiento.

Concretamente, se aprobó por unanimidad instar al conjunto de los grupos municipales a respaldar la celebración de un pleno extraordinario relativo al debate sobre el estado de la ciudad. Que dicho debate se celebrase en los seis primeros meses del año 2024. Y finalmente que el procedimiento, reglas del debate y la fecha concreta de celebración se consensuase en el marco de una Junta de Portavoces.

En el año 2024 se debatió el 27 de junio, apenas unos días antes del arranque oficial de las Fiestas del Ángel. Fecha criticada, pero todos los partidos estuvieron presentes, a diferencia de este año.

Este año, los grupos municipales del PSOE y Teruel Existe han decidido no asistir al Pleno sobre el Estado de la Ciudad de Teruel convocado para este jueves bajo el argumento de que su celebración a finales de julio, con la mayoría de la ciudadanía de vacaciones, supone una “falta de respeto” y una “irresponsabilidad”.

Ambos partidos han comunicado su decisión en una convocatoria conjunta a los medios de comunicación en la puerta del ayuntamiento, minutos antes del inicio del Pleno, que se ha celebrado con la presencia de los grupos municipales del Partido Popular y VOX.

El PSOE y Teruel Existe han recordado que en diciembre de 2023 se aprobó por unanimidad una moción que fijaba este debate anual en los seis primeros meses del año, y con fecha consensuada entre los grupos en la Junta de Portavoces.

Según han explicado, ese consenso no se ha producido este año, ya que se les ofreció solo dos fechas cerradas –el 24 o el 31 de julio– sin margen real de diálogo, pese a que solicitaron su traslado a septiembre.

El portavoz de Teruel Existe en el Consistorio, Enrique Marín, ha explicado: “que nos falten al respeto a nosotros, ya estamos acostumbrados. Pero que le falten el respeto a la ciudadanía y que quieran hacer un pleno precisamente en estas fechas cuando todos sabemos que la mayor parte de la población de Teruel está de vacaciones y está a otras cosas, que no a escuchar lo que digamos los políticos, nos parece una falta de responsabilidad total. No es cierto que no hayamos trabajado. Tenemos el Debate sobre el estado de la ciudad preparado. Creemos que este pleno debe hacerse en un mes en que haya más gente y la ciudadanía se pueda enterar”..

Por su parte, José Guillén, portavoz socialista en el consistorio, ha destacado que el Debate sobre el estado de la ciudad “es el más importante del año junto con el de presupuestos, porque es en el que tenemos que rendir cuentas ante la ciudadanía de nuestro trabajo, del que ha hecho el equipo de gobierno y el que hemos hecho nosotros como oposición”. Destacando que se produce “a mitad de legislatura” y que es el momento de “proponer nuestras prioridades de lo que nos queda hasta final de legislatura”, ha recalcado también “que es el debate de los ciudadanos” y que debe ser convocado “para que puedan de verdad puedan interesarse por el debate y participar en él”, no cuando se han ido de vacaciones. “Todos conocemos la idiosincrasia de esta ciudad, acaba la vaquilla y la gente se va, de forma merecida”.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Concejales de Teruel Existe y PSOE Enrique Marín y José Guillén, portavoces de Teruel Existe y PSOE

Ambos portavoces han hecho referencia a la propuesta presentada por el grupo municipal socialista y aprobada de forma unánime en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Teruel de 4 diciembre de 2023 referente a la celebración de un pleno extraordinario de Debate sobre el estado de la ciudad, tras no haberse celebrado desde 2018. Han recordado que en ella se contemplaba su convocatoria en los seis primeros meses del año y establecía “que el procedimiento, reglas del debate y fecha concreta de celebración se consensue en el marco de una Junta de Portavoces”.

Finalmente, el primer debate sobre el estado de la ciudad se celebró el 27 de junio del pasado año. Al término de aquella sesión, la alcaldesa afirmó: “si ustedes quieren, nos volveremos a ver por estas fechas. Intentaremos que no sea el día de antes del inicio de las fiestas”. Sin embargo ya este año, tras pasar el plazo previsto, el grupo municipal Teruel Existe preguntó en el pleno del 7 de julio pasado por la previsión de su celebración, comprometiéndose la alcaldesa a su convocatoria.

Enrique Marín ha explicado cómo se sucedieron los acontecimientos a partir de este momento: “nos mandaron a la Junta de Portavoces una nota diciéndonos que teníamos dos días para elegir cuándo celebrar este pleno: 24 o 30 de julio. Nos pareció muy precipitado. Nos parece una irresponsabilidad y una falta de respeto total hacia la ciudadanía de Teruel convocar un pleno para ver cómo está el estado de la ciudad, cuando la mayoría de la gente está de vacaciones. Propusimos hacerlo en septiembre, pero se nos contestó que el día 24. No nos dieron opción”.

José Guillén también ha denunciado el incumplimiento del acuerdo unánime del pleno: “sin dar explicaciones se impusieron esas dos fechas y no se atendió a la petición de los grupos de la oposición y a nuestros argumentos. Y estamos aquí para los ciudadanos, no estamos aquí por otra cuestión”.

De esta forma, Teruel Existe y PSOE han anunciado que, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, dado que el Ayuntamiento de Teruel no tiene reglamento propio, solicitarán la convocatoria de un pleno extraordinario en el mes de septiembre en el que “haremos lo que nosotros entendemos que debe ser un auténtico debate sobre el estado de la ciudad y en el momento en el que se tiene que hacer”

la alcaldesa responde

Al inicio del Debate, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha lamentado profundamente que tanto Partido Socialista como Teruel Existe no asistan a lo que ellos mismos solicitaron y a lo que es “una de sus principales obligaciones”. Julio es un mes en el que se celebran comisiones y plenos, ha explicado Buj, para quien estos 2 grupos “no tienen ganas de trabajar y se quieren coger vacaciones durante 2 meses, cosa que no hace el resto de los turolenses”.

“Los que trabajamos seguimos aquí a pie de cañón” ha continuado la alcaldesa que ha agradecido al grupo VOX su presencia en el Debate haciendo un esfuerzo en preparárselo y cumpliendo con una de las funciones más importantes que tienen los concejales, “como es debatir sobre nuestra ciudad”.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, defiende la celebración del pleno

Para Buj, la actitud demostrada hoy por Teruel Existe y PSOE, “les inhabilita para el resto de la legislatura. “Cuando se les da la opción de debatir no quieren hacerlo, y la sensación que dan es que, como los malos estudiantes que ven que iban a suspender el examen, han preferido no presentarse al Debate, pero como nosotros si que hemos estudiado, el Debate se va a celebrar”.

Buj ha señalado que “llueve sobre mojado” y ha recordado que el año pasado, concretamente el 31 de julio, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana y también se recibieron quejas. “Decían que ¿cómo íbamos a aprobar un Plan General en julio que estaba La Vaquilla por medio?”. Ahora utilizan el mismo argumento para justificar su ausencia al Debate de la Ciudad.

Buj, antes de comenzar a repasar todos los logros y proyectos en marcha en el último año, ha reiterado que PSOE y Teruel Existe “no tienen ganas de trabajar y lo que quieren es coger vacaciones durante 2 meses”.