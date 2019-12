El PP de Teruel critica que los presupuestos presentados por la DGA "abandonan" la provincia de Teruel

El Partido Popular de Teruel valora de forma muy negativa la influencia de los presupuestos que han sido presentados por el equipo de gobierno de la DGA en lo relativo a nuestra provincia. Para el presidente de los populares en Teruel, Joaquín Juste, las cuentas del gobierno de Lambán abandonan una vez más la provincia de Teruel: "Se olvida de la provincia por la falta de inversión, porque no hay carreteras, porque no hay agricultura, porque no hay despoblación. Porque solo había dos hospitales y uno de ellos se cayó ayer", señalaba el presidente de los populares.

Uno de los focos en los que más hincapié ha hecho Juste es el Hospital de Alcañiz. Y es que el presupuesto contempla una partida cuantiosa para este proyecto que ayer conocíamos se va a rescindir su contrato. Por ese motivo, desde el PP piden que ese dinero que estaba presupuestado para la provincia de Teruel se quede en la provincia de Teruel y se destine para otras partidas, y exigen "que los 22 millones de euros que suponían el Hospital de Alcañiz se queden en la provincia de Teruel y no sirvan para arreglar un presupuesto falso que le faltan más de 300 millones de inicio". "Queremos que la poca inversión que tenía este presupuesto para Teruel al menos se mantenga", sentenciaba.

Por cierto que Juste se ha referido también al FITE con el que, según el presidente de los populares, el gobierno de Lambán pretende financiar la mayoría de proyectos de la provincia, lo que supone, al derivar otros fondos, que el dinero destinado a Teruel se acabe invirtiendo en otros puntos aragoneses. "El Gobierno utiliza el FITE para ahorrarse dinero en Teruel, se autofinancia con el FITE, todo lo paga con el FITE, por lo que al final el Fondo financia también a Zaragoza y a Huesca", apuntaba el presidente de los populares.